В Минске в 2025 году высадят около 45 тыс. деревьев и порядка 220 тыс. кустарников

Масштабные работы по озеленению столицы в Год благоустройства. В Минске высадят около 45 тысяч деревьев и порядка 220 тысяч кустарников. А также более 11 миллионов цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Преобразятся и столичные дворы. Заменят и отремонтируют детское игровое оборудование и дооснастят воркаут-зоны. Всего обновят около тысячи придомовых территорий.

Масштабная работа по благоустройству будет выполнена и в рамках проведения субботников. Они уже активно проходят в каждом районе столицы. Только в Первомайском установлено около 15 игровых комплексов. А также высажено порядка 1200 хвойных деревьев. Вывезено 30 тонн опавшей листвы.