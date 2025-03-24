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В Минске в 2025 году высадят около 45 тыс. деревьев и порядка 220 тыс. кустарников

24 марта 2025 18:38
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Масштабные работы по озеленению столицы в Год благоустройства. В Минске высадят около 45 тысяч деревьев и порядка 220 тысяч кустарников. А также более 11 миллионов цветов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Преобразятся и столичные дворы. Заменят и отремонтируют детское игровое оборудование и дооснастят воркаут-зоны. Всего обновят около тысячи придомовых территорий.

Масштабная работа по благоустройству будет выполнена и в рамках проведения субботников. Они уже активно проходят в каждом районе столицы. Только в Первомайском установлено около 15 игровых комплексов. А также высажено порядка 1200 хвойных деревьев. Вывезено 30 тонн опавшей листвы.

В Минске в 2025 году высадят около 45 тыс. деревьев и порядка 220 тыс. кустарников-2

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:
Основной акцент сделан на велодорожке. Потому что видим, что сегодня и средства индивидуальной мобильности, люди с активной жизненной позицией, в частности, участие в велодвижении, выехали на дороги. И наша сегодняшняя задача, чтобы они с максимальным комфортом с точки А в точку Б доезжали на своих средствах передвижения. Будь то моноколеса либо велосипеды.

В Минске в 2025 году высадят около 45 тыс. деревьев и порядка 220 тыс. кустарников-4

Олег Корзун, заместитель председателя Мингорисполкома:
Жители столицы принимают самое что ни на есть активное участие. Их не нужно убеждать, не нужно заставлять. Инвентаря и посадочного материала хватит для всех. На сайтах жилищно-коммунальных служб есть информация о том, где проходит, где можно получить инвентарь, где можно получить посадочный материал.

Первый республиканский субботник пройдет 12 апреля. В нем примут участие все трудовые коллективы города.

# Год благоустройства # Олег Корзун

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