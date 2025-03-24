Нейросети помогают учителям автоматизировать рутинные задачи – замдиректора минской гимназии

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

Евгений Артемов, заместитель директора по учебной работе гимназии № 13 Минска:

Человек незаменим в образовательном процессе, это 100%, потому что сам процесс состоит из частей, в нем есть воспитание, а воспитать GPT, DeepSeek не может. Он может использоваться как какой-то ассистент для учителей, для детей или, допустим, какой-то персональный помощник. Это максимум пока что его. Но внедрять его, безусловно, нужно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, с 1 сентября этого года, Министерство образования на прошлой неделе заявило, будут внедрены учебные программы по изучению искусственного интеллекта. Что это такое? С чем дети будут знакомиться? Например, когда в 1995 году у меня была информатика, я знакомился с компьютером. Я древний человек, да, без вопросов. Но что сейчас представляет собой знакомство с искусственным интеллектом? Чему учат?