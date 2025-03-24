В МВД рассказали, как применяют возможности искусственного интеллекта в работе ведомства

Человек и машина – батл XXI века. В какие сферы в Беларуси уже внедряется искусственный интеллект? Где и насколько качественно нейросети могут заменить специалистов? И есть ли минусы у такой оголтелой цифровизации? На площадке ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами и представителями из разных профессиональных областей обсудят высокотехнологичный ракурс развития страны.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Беларуси:

С технологиями можно бороться, в том числе, только технологиями. Поэтому, конечно же, мы также анализируем определенные массивы данных, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Кроме всего прочего, мы, конечно же, нашим гражданам пытаемся на ярких примерах объяснить, как можно, а как нельзя, потому что только находясь на острие тех событий, которые есть, можно гражданам что-то рассказать. То, что было два года назад, уже неактуально. Только на ярких примерах можно что-то объяснить.