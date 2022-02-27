Ипатов: к часу ночи мы получим предварительные итоги референдума

Новости Беларуси. Вся информация о голосовании поступает в Центризбирком. 27 февраля там ожидается напряженный день. Мы будем внимательно следить за работой ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Кудринецкая уже на месте.
Новости Беларуси. Вся информация о голосовании поступает в Центризбирком. 27 февраля там ожидается напряженный день. Мы будем внимательно следить за работой ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вероника Кудринецкая уже на месте.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
27 февраля стартовал основной день республиканского референдума по внесению изменений в Основной закон страны. Сегодня участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера, поэтому те белорусы, которые еще не проголосовали досрочно, смогут посетить участки и сделать свой выбор. Этому дню предшествовало пять дней досрочного голосования. За это время почти 43 % граждан, занесенных в списки, сделали свой выбор. И в этом своеобразном рейтинге с первых дней лидировала Брестская область, так и осталось. С нами в прямом эфире Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, чтобы рассказать последние актуальные новости. Вадим Федорович, давайте напомним белорусам, какие документы нужно взять с собой на участок, чтобы проголосовать.
Здесь по традиции ждали Президента. Что особенного на участке для голосования №1? – читайте здесь.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:
Центральная комиссия провела большую работу по разъяснению прав граждан в ходе электоральной кампании, приняла соответствующее постановление. Напоминаем, что самый главный, конечно же, документ – это паспорт. Но помимо него биометрические паспорта, ID-карты, военный билет, удостоверение инвалида, пенсионера с фотографией, если вдруг паспорта нет, то соответствующая справка из органов внутренних дел. Если кто-то сейчас не уловил весь перечень документов, есть соответствующий Telegram-канал Центральной комиссии. Там сейчас размещена вся информация для избирателя, чтобы он мог с ней ознакомиться, прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Кроме того, необходимо сказать о работе участковых комиссий. То есть гражданину там окажут соответствующую помощь, разъяснят, если какая-то возникнет ситуация, то в соответствии с законодательством разрешат.
Вероника Кудринецкая:
Чем ближе приближалось 27 февраля, тем больше в деструктивных Telegram-каналах появлялась информация, своего рода фейки о том, что подготовлены бюллетени с уже заранее проставленными галочками. Как прокомментируете?
Вадим Ипатов:
Это если хочется кому-то что-то испортить, председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко уже дал комментарий по этому вопросу. Необходимо пользоваться официальной информацией. Это все выдумки, бюллетени имеют соответствующую степень защиты, цвет, поэтому это просто неудавшаяся попытка дестабилизировать каким-то образом обстановку, которая действительно является спокойной. Вы уже назвали эти проценты, люди пришли и на досрочном голосовании отдали свои голоса.
Вероника Кудринецкая:
Если мы вспомнили о бюллетенях, то в 20:00 закрываются участки. Что ждет дальше?
Вадим Ипатов:
Подсчет, установленный законом. Вскрываются в соответствующем порядке урны, и участковая избирательная комиссия приступает к подсчету голосов. У нас всего лишь один вопрос на референдуме, поэтому здесь, конечно же, более простая работа, но все равно очень ответственная и важная.
Вероника Кудринецкая:
К часу ночи где-то уже будет?
Вадим Ипатов:
Где-то около часа ночи, мы предполагаем, что получим предварительные цифры, итоги референдума.
Вероника Кудринецкая:
Как сказал наш собеседник, на референдуме голосующих ждет только один вопрос: готовы ли они принять изменения в Основной закон станы, да или нет?
Читайте также:
Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?
Сейф ещe в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?
Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод