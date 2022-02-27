Ипатов: к часу ночи мы получим предварительные итоги референдума

Новости Беларуси. Вся информация о голосовании поступает в Центризбирком. 27 февраля там ожидается напряженный день. Мы будем внимательно следить за работой ЦИК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вероника Кудринецкая уже на месте.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

27 февраля стартовал основной день республиканского референдума по внесению изменений в Основной закон страны. Сегодня участки открылись в 8 утра и будут работать до 8 вечера, поэтому те белорусы, которые еще не проголосовали досрочно, смогут посетить участки и сделать свой выбор. Этому дню предшествовало пять дней досрочного голосования. За это время почти 43 % граждан, занесенных в списки, сделали свой выбор. И в этом своеобразном рейтинге с первых дней лидировала Брестская область, так и осталось. С нами в прямом эфире Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, чтобы рассказать последние актуальные новости. Вадим Федорович, давайте напомним белорусам, какие документы нужно взять с собой на участок, чтобы проголосовать. Здесь по традиции ждали Президента. Что особенного на участке для голосования №1? – читайте здесь.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Центральная комиссия провела большую работу по разъяснению прав граждан в ходе электоральной кампании, приняла соответствующее постановление. Напоминаем, что самый главный, конечно же, документ – это паспорт. Но помимо него биометрические паспорта, ID-карты, военный билет, удостоверение инвалида, пенсионера с фотографией, если вдруг паспорта нет, то соответствующая справка из органов внутренних дел. Если кто-то сейчас не уловил весь перечень документов, есть соответствующий Telegram-канал Центральной комиссии. Там сейчас размещена вся информация для избирателя, чтобы он мог с ней ознакомиться, прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Кроме того, необходимо сказать о работе участковых комиссий. То есть гражданину там окажут соответствующую помощь, разъяснят, если какая-то возникнет ситуация, то в соответствии с законодательством разрешат.