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Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»

27 февраля 2022 09:54
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Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.

Мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»-1

Белорусам нужно голосовать об изменениях в Конституцию, потому что это наше право, это наше будущее. Обязательно пойдем.

Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»-4

Мы хотим мирно жить, спокойно, чтобы наши дети могли работать, чтобы наши дети могли учиться спокойно. Каждый человек имеет свое мнение. И поэтому он должен высказать свое мнение, чтобы принять правильное решение. Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет. Поэтому мы решаем, что надо идти.

Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»-7

Конечно, надо идти на референдум. За нашу Беларусь процветающую, за нашего Президента. Ни в коем случае нельзя пропустить, потому что это наше родное. Надо идти всем голосовать.

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# Референдум # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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