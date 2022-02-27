Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»

Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.
Мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выбор, который может изменить будущее страны, требует обдуманного подхода. Важен голос каждого.
Мнение белорусов о смысле предлагаемых изменений и их оценка важности политической кампании в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусам нужно голосовать об изменениях в Конституцию, потому что это наше право, это наше будущее. Обязательно пойдем.
Мы хотим мирно жить, спокойно, чтобы наши дети могли работать, чтобы наши дети могли учиться спокойно. Каждый человек имеет свое мнение. И поэтому он должен высказать свое мнение, чтобы принять правильное решение. Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет. Поэтому мы решаем, что надо идти.
Конечно, надо идти на референдум. За нашу Беларусь процветающую, за нашего Президента. Ни в коем случае нельзя пропустить, потому что это наше родное. Надо идти всем голосовать.
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