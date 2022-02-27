Белоруска о референдуме: «Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет»

Белорусам нужно голосовать об изменениях в Конституцию, потому что это наше право, это наше будущее. Обязательно пойдем.

Мы хотим мирно жить, спокойно, чтобы наши дети могли работать, чтобы наши дети могли учиться спокойно. Каждый человек имеет свое мнение. И поэтому он должен высказать свое мнение, чтобы принять правильное решение. Если мы будем все сидеть по углам и молчать, ничего же из этого не выйдет. Поэтому мы решаем, что надо идти.