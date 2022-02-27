Здесь по традиции ждали Президента. Что особенного на участке для голосования №1?

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля, общаясь с журналистами, Президент заявил, что белорусы обязательно должны проголосовать на референдуме. Сегодня Глава государства тоже сделал свой выбор. Здесь работает и съемочная группа Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Мы с самого утра работаем на участке, который расположен в Институте физической культуры. Журналисты между собой называют его участком № 1. Дело в том, что здесь, как правило, голосует Президент нашей страны Александр Лукашенко. Ждут его сегодня, он приедет, чтобы отдать свой голос. Несмотря на высокий статус этого избирательного участка, работает он как и любой другой. Открыл свои двери для желающих проголосовать в 8 утра. За то время, которое мы сегодня здесь провели, видели довольно много белорусов, которые пришли отдать свой голос. Мотивация у всех одна. Интересный факт. Преимущественно проголосовавшими были представители прекрасного пола.

Я считаю, что посещение референдума, выборы – это обязанность гражданина. Особенно приятно просыпаться сейчас, когда на улице солнышко. Страшные события сейчас происходят в соседних странах. С детства у нас было принято, что выборы, референдум – это какой-то семейный праздник, мы всегда с родителями ходили. У меня юридическое образование, перечитала, какие планируются изменения в Конституцию, обдумала все в соответствии с полученными знаниями, практикой и опытом. Конечно, пришла к выводу о своем выборе. Алена Сырова:

Рядом со мной – главный человек на участке, который знает абсолютно все. Каким выдался день на участке за пару часов. Много ли желающих проголосовать и как активность в целом?