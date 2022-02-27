Здесь по традиции ждали Президента. Что особенного на участке для голосования №1?
Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 февраля, общаясь с журналистами, Президент заявил, что белорусы обязательно должны проголосовать на референдуме. Сегодня Глава государства тоже сделал свой выбор.
Здесь работает и съемочная группа Алены Сыровой.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Мы с самого утра работаем на участке, который расположен в Институте физической культуры. Журналисты между собой называют его участком № 1. Дело в том, что здесь, как правило, голосует Президент нашей страны Александр Лукашенко. Ждут его сегодня, он приедет, чтобы отдать свой голос. Несмотря на высокий статус этого избирательного участка, работает он как и любой другой. Открыл свои двери для желающих проголосовать в 8 утра. За то время, которое мы сегодня здесь провели, видели довольно много белорусов, которые пришли отдать свой голос. Мотивация у всех одна. Интересный факт. Преимущественно проголосовавшими были представители прекрасного пола.
Я считаю, что посещение референдума, выборы – это обязанность гражданина. Особенно приятно просыпаться сейчас, когда на улице солнышко. Страшные события сейчас происходят в соседних странах. С детства у нас было принято, что выборы, референдум – это какой-то семейный праздник, мы всегда с родителями ходили. У меня юридическое образование, перечитала, какие планируются изменения в Конституцию, обдумала все в соответствии с полученными знаниями, практикой и опытом. Конечно, пришла к выводу о своем выборе.
Алена Сырова:
Рядом со мной – главный человек на участке, который знает абсолютно все. Каким выдался день на участке за пару часов. Много ли желающих проголосовать и как активность в целом?
– Исходя из своего опыта, я считаю, что голосование идет в штатном режиме. Есть определенные технические проблемы, поэтому люди планируют, как правило, приходить где-то в районе обеда и чуть позже. Принципиальных отличий я пока не вижу.
– А как прошло досрочное голосование? Были какие-то нюансы?
– Нет, все прошло ровно и гладко. Много студентов, которые проживают в общежитии на территории нашего участка, предпочитают голосовать досрочно, потому что для них суббота и воскресенье – это дни соревнований, выездов, в том числе и за пределы Минска. Поэтому, исходя из этого, они голосуют досрочно, в период с 22 по 26 февраля.
– Бытует мнение, что людям намного важнее побывать на президентских выборах, чем на референдуме. Мол, к выборам президента относятся ответственнее. Вы можете сравнить, подтвердить или опровергнуть? Судя по настроению тех, кто приходит.
– Мне трудно судить, потому что для меня это первый референдум. Конечно, выборы Президента – это, наверное, высшая точка избирательного процесса. Но и на референдуме мы видим, что люди идут, видимо понимая свой гражданский долг.
Алена Сырова:
Все избирательные участки будут работать сегодня до позднего вечера. Так называемый участок № 1 тоже не исключение. Поэтому если вы еще не успел пойти и отдать свой голос, то сделайте это.
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