Прямой эфир

Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?

27 февраля 2022 06:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит.

Хранят бюллетени тщательно. За железными дверями или в громоздких сейфах.

Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?-1

В эту комнату его когда-то, наверное, еще в советское время, внесли. Видите, он еще со звездочкой. Он неподъемный.

Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?-4

Не менее тщательно ведут учет всех бумажных носителей. Несколько человек все пересчитывают, затем еще один контроль. Потом – сортировка по стопкам, причем неиспользованные бюллетени будут испорчены уже самими членами комиссии.

Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?-7

Александр Щербенок, председатель участковой комиссии:
Сначала гасятся те, которые не использованы. Вот они остались чистые, мы их гасим, отдельно запечатываем в пачку. Дальше, когда мы посчитали бюллетени, – отдельно испорченные. И тогда уже, кто здесь будет за, кто против. Очень просто, ничего сложного нет.

Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК – читайте тут.  

# Референдум # общество # Александр Щербенок # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?
27 февраля 2022 06:10

Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК?

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию
27 февраля 2022 05:03

«Мы должны выбрать сами наше будущее». Белорусы о поправках в Конституцию

Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?
27 февраля 2022 04:39

Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?