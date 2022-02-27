Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?

Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит.

Хранят бюллетени тщательно. За железными дверями или в громоздких сейфах.