Сейф ещё в советское время внесли. Где хранят бюллетени для голосований и как уничтожают испорченные?
Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит.
Хранят бюллетени тщательно. За железными дверями или в громоздких сейфах.
В эту комнату его когда-то, наверное, еще в советское время, внесли. Видите, он еще со звездочкой. Он неподъемный.
Не менее тщательно ведут учет всех бумажных носителей. Несколько человек все пересчитывают, затем еще один контроль. Потом – сортировка по стопкам, причем неиспользованные бюллетени будут испорчены уже самими членами комиссии.
Александр Щербенок, председатель участковой комиссии:
Сначала гасятся те, которые не использованы. Вот они остались чистые, мы их гасим, отдельно запечатываем в пачку. Дальше, когда мы посчитали бюллетени, – отдельно испорченные. И тогда уже, кто здесь будет за, кто против. Очень просто, ничего сложного нет.
Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК – читайте тут.