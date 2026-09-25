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Новости по тегу #Вадим Ипатов

Парламентарии Беларуси и Пакистана обсудили совместные проекты в различных сферах
25 сентября 2026 13:39

Парламентарии Беларуси и Пакистана обсудили совместные проекты в различных сферах

В Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с Вадимом Поповым
09 сентября 2026 18:35

В Центральном доме офицеров прошла церемония прощания с Вадимом Поповым

В Палате представителей состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России
10 июня 2026 10:37

В Палате представителей состоялось заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России

В Бресте готовятся к международному форуму Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»
06 мая 2026 10:44

В Бресте готовятся к международному форуму Союзного государства «Великое наследие – общее будущее»

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО
23 апреля 2026 13:54

В Палате представителей прошла встреча с делегацией ПАРЛАТИНО

В мемориальном комплексе «Шталаг-352» почтили память узников фашизма
11 апреля 2026 10:36

В мемориальном комплексе «Шталаг-352» почтили память узников фашизма

Международный форум «Великое наследие – общее будущее» состоится 21-22 июня в Бресте
11 марта 2026 10:40

Международный форум «Великое наследие – общее будущее» состоится 21-22 июня в Бресте

Около 230 тыс. человек получили поддержку Белорусского Красного Креста в 2025 году
17 февраля 2026 14:03

Около 230 тыс. человек получили поддержку Белорусского Красного Креста в 2025 году

«Молодёжь для Беларуси!» В БГЭУ обсудили программу соцэкономразвития Беларуси на пятилетку
09 февраля 2026 16:46

«Молодёжь для Беларуси!» В БГЭУ обсудили программу соцэкономразвития Беларуси на пятилетку

Деятельность Молодёжного совета при Палате представителей обсудили на заседании в Минске
02 февраля 2026 06:14

Деятельность Молодёжного совета при Палате представителей обсудили на заседании в Минске

Дети из Червенского социального пансионата получили подарки от депутатов в рамках марафона «Ёлка желаний»
24 декабря 2025 07:43

Дети из Червенского социального пансионата получили подарки от депутатов в рамках марафона «Ёлка желаний»

О перспективах предстоящего ВНС шла речь на полях юридического форума в Минске
05 декабря 2025 11:33

О перспективах предстоящего ВНС шла речь на полях юридического форума в Минске