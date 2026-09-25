Новости по тегу #Вадим Ипатов

Беларусь и Пакистан последовательно расширяют контакты на разных уровнях. Парламентское взаимодействие рассматривается как один из инструментов для продвижения совместных инициатив, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Соболезнования родным и близким Вадима Александровича выразил Александр Лукашенко.
На повестке – жесткий отпор попыткам переписать историю, расследование геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны и новые союзные проекты.
Известно, что заглавной темой международного диалога станет борьба с фальсификацией истории. Зарубежные гости, безусловно, посетят Брестскую крепость. Союзное государство России и Беларуси активно финансирует масштабную реставрацию мемориального комплекса: обновлены ключевые элементы мемориала.
Минск поддерживает отношения практически со всеми странами Латинской Америки, стороны могут вести речь о развитии экономических контактов, сотрудничестве в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, фармацевтике и высоких технологиях.
«Шталаг-352» навсегда останется в истории как один из самых страшных концлагерей, действовавших на территории нашей страны.
Дата и место выбраны символично. Форум стартует накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
Итоги работы подвели на встрече в Минске те, кто координирует работу организации.
Особое внимание уделили мерам, стимулирующим экономический рост государства, повышение уровня жизни граждан, а также развитию инновационных технологий и цифровой трансформации.
В 2026 году планируется разработать около 40 законопроектов, в том числе важные документы в сферах здравоохранения и экологии.
Исполнить детские мечты и закупить подарки помогли парламентарии, Секретариат Палаты представителей, профсоюзный комитет. Подобные инициативы становятся праздником не только для детей, но и для взрослых.
Тезисы, которые прозвучат на собрании, станут главными ориентирами в развитии страны.
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