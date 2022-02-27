Лукашенко: «Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врёт. Киев ещё до сих пор никто не бомбил»

Новости Беларуси. О том, что каждый голос важен и каждый голос главный, неоднократно говорил Александр Лукашенко. 27 февраля глава государства тоже сделал свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зеленский 1941 год приводит в пример. Слушай, закрылся бы и молчал. Еврей по национальности. Сколько сожгли здесь и в Украине евреев? Сколько погибло белорусов, защищая евреев здесь? Детей еврейских. А что, он думает, мы Хатынь забыли? Поэтому про 1941-1945 годы говорить нечего. Мы помним, что такое Хатынь. Надо опубликовать последнюю карту сожженных и уничтоженных деревень и городов. Мы хотели поставить точки красные на карте, где жгли деревни и города. Слушайте, вся карта стала красной. Он мне напоминает 1941 год, когда бандеровцы жгли наши деревни и города вместе с фашистами. Ты о чем говоришь? Ладно. Ближе к вашему вопросу. Мы перевернули... Я перевернул, сжав зубы, эту страницу. Наш народ никогда не перевернет. Я ее перевернул.

С первых дней конфликта вы знаете мою позицию. Пять часов утра, начался конфликт. 5:15. Не в 16 часов бомбили Киев, пусть не врет. Киев еще до сих пор никто не бомбил. А тогда, в тот день, в 5:15 у меня закончился разговор с Путиным, когда он меня предупредил об этом. Поэтому я до минуты, до секунды знаю, когда начался этот конфликт. И никто Киев и не думал тогда бомбить. Вы хотите знать в деталях, с чего началось? Он упрекает, что с нашей территории сегодня мы там воюем. Там нет ни одного нашего солдата. Там не то, что солдата, я вчера Макрону об этом сказал (они один в один повторяют, запятые, точки расставляют) вчера, что не то что ни одного солдата и какой-то боевой машины, пулеметов, гранатометов, автоматов, пистолетов – там нет ни одного патрона белорусского. И не только потому, что мы чего-то испугались и чего-то боимся, нет. Потому что это России не нужно, у них и боеприпасов, и патронов, и автоматов, и людей хватит, чтобы решить те проблемы, которые Россия хочет решить. Поэтому не надо нас пристегивать к тому, где нас нет. Еще раз повторяю: если они так будут себя вести, как сейчас, они же отлавливают русских и белорусов в Украине, избивают, отбирают у них все, что можно. У нас около двух тысяч людей приехали к соседям отдохнуть. А сегодня они оттуда не могут не то что выехать – их просто избивают. Он что, толкает меня на проведение спецоперации, чтобы я освобождал своих людей там? Слушайте, они не знают наши спецподразделения. Безумцы. Не трогайте людей, они приехали к вам отдохнуть, наверное, и родственников немало, которые там живут. Они начали их избивать, травить, они угрожают нам террористическими актами. Они подготовили там бандитов из числа беглых. Заметьте, автоматы им не дали в Киеве по белорусским паспортам. Они в группы сбили, как варваров, и нацеливают против Беларуси. Я же знал, что это произойдет. А сейчас в деталях.