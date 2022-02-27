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Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод

27 февраля 2022 07:30
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Новости Беларуси. Для контроля за процессом голосования зарегистрировались почти 45 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди разных возрастов, профессий, представляющие различные общественные объединения, политические партии. Принять участие в общественном контроле мог, по сути, любой гражданин Беларуси.

Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод-1

Аккредитации для наблюдения за референдумом получили 195 международных наблюдателей. В составе мониторинговых групп – представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. Они работают и сегодня. И внимательно следят за происходящим на участках.

Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод-4

Моника Штрайф, международный наблюдатель (Австрия):
Я считаю, что референдум в Беларуси проходит профессионально, корректно и максимально открыто. Идентификации личности на участке для голосования это важный этап. Хочу выделить и общественное обсуждение пунктов нового документа. Я знаю эту систему на примере Швейцарии. Когда там готовится референдум, изменения широко обсуждаются народом.

Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод-7

Бекболот Маманов, наблюдатель миссии СНГ:
Большую явку людей хочу отметить. Это, скорее всего, связано с хорошей подготовительной работой. Действительно, мы наблюдаем большой объем работы. Работа тех же диалоговых площадок, которые пробудили внутренние чувства людей. Высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы смотрят и делают свой вывод.

Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод-10

Отметим, миссия наблюдателей от СНГ – самая представительная. В ее составе 150 аккредитованных экспертов. Итоговое заявление о результатах мониторинга миссия намерена озвучить 28 февраля.

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# Референдум # общество # Моника Штрайф # Бекболот Маманов # Фотофакт

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