Международный наблюдатель: высокая явка также связана с последними мировыми событиями. Белорусы делают свой вывод

Новости Беларуси. Для контроля за процессом голосования зарегистрировались почти 45 тысяч национальных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это люди разных возрастов, профессий, представляющие различные общественные объединения, политические партии. Принять участие в общественном контроле мог, по сути, любой гражданин Беларуси.

Аккредитации для наблюдения за референдумом получили 195 международных наблюдателей. В составе мониторинговых групп – представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, центральных избирательных комиссий ряда стран, европейские парламентарии. Они работают и сегодня. И внимательно следят за происходящим на участках.

Моника Штрайф, международный наблюдатель (Австрия):

Я считаю, что референдум в Беларуси проходит профессионально, корректно и максимально открыто. Идентификации личности на участке для голосования – это важный этап. Хочу выделить и общественное обсуждение пунктов нового документа. Я знаю эту систему на примере Швейцарии. Когда там готовится референдум, изменения широко обсуждаются народом.