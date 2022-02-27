Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?

Новости Беларуси. Исторический выбор делают белорусы. Страна решает, какой ей быть в ближайшие десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном вопросе – «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» – заложена основа будущего развития нашего государства.
Гарантии безопасности, социальная политика, забота о здоровье, духовные и исторические ценности, семейные традиции, воспитание подрастающего поколения, статус Всебелорусского народного собрания. Важен голос каждого.
Участки открываются ровно в 8:00 и завершат работу в 20:00. Напомним, 27 февраля их стало больше, чем в дни досрочного голосования. Подключились организованные в санаториях и больницах.
Последние данные о ходе референдума на протяжении дня будем получать в режиме реального времени из ЦИК. Там работают сразу несколько съемочных групп СТВ. В наших эфирах также мнения экспертов, политологов, международных аналитиков, которые в эти дни внимательно следят за ходом политической кампании. Мы ждем их в выездной студии СТВ, которая еще 26 февраля развернула работу на площадке общественного информационного центра в Доме профсоюзов.
Касается каждого. Избиратели о важности и смысле предлагаемых изменений в Основной закон. Услышим голоса регионов. Наши группы выехали в районные центры и небольшие населенные пункты. И кампания, которая войдет в историю. Предварительные итоги референдума подведем в программе «Неделя». Наши коллеги выйдут в эфир в 19:30 из новой современной студии СТВ.
Читайте также:
«Естественно, мы об этом уже думали». Как будет выглядеть экземпляр новой Конституции для Президента?
Каким должен быть Президент Беларуси? Вот требования к кандидатам на пост в обновлённой Конституции
Сколько нужно времени, чтобы обновлённая Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович