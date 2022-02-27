Мнения политологов, голосование в режиме онлайн и предварительные итоги. Что покажут на СТВ в день референдума?

Новости Беларуси. Исторический выбор делают белорусы. Страна решает, какой ей быть в ближайшие десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном вопросе – «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?» – заложена основа будущего развития нашего государства. Гарантии безопасности, социальная политика, забота о здоровье, духовные и исторические ценности, семейные традиции, воспитание подрастающего поколения, статус Всебелорусского народного собрания. Важен голос каждого.

Участки открываются ровно в 8:00 и завершат работу в 20:00. Напомним, 27 февраля их стало больше, чем в дни досрочного голосования. Подключились организованные в санаториях и больницах.