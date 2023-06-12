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«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?

12 июня 2023 17:48
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Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Кирилл Казаков, СТВ:
Наш Президент уже неоднократно повторял, что в каждом маленьком райцентре нужно создать производство. То есть любой какой-то проект должен быть, который не просто бы создавал рабочие места, а приносил прибыль району, оставлял здесь добавленную стоимость. Это нормальная история, когда есть производство, развивается и бизнес, и сам район. Так вот, бизнесмены хотят заниматься производством, либо же у нас производство, бизнес – это купи-продай? К вам кто приходит?

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?-1

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:
Разумеется, не купи-продай. Для того чтобы развивать бизнес, уже на купи-продай не заработаешь. Это нужно направление, ниша. И тут надо сказать, что это очень реализуемо, потому что здесь не только проблема одного бизнесмена, а целый комплекс создается, чтобы реализовать проект. В районе есть своя специфика, даже на научном и глубоком теоретическом уровне просчитывается и анализируется, и идет уже на подготовленную почву предприниматель, начинает работать. Ему создаются условия, это и сама идея, и сырье местное, помещение, кадры.

Кирилл Казаков:
А как вы выбираете предпринимателя? Пришел я, я знаю, что у меня нет предпринимательской жилки, но у меня бурная фантазия. Рассказал вам, что я заработаю. Как я вам должен доказать, чтобы вы поверили в мою идею?

Петр Арушаньянц:
Есть разные виды поддержки, там разные подходы.

Кирилл Казаков:
Но по плечу похлопать тоже поддержка.

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?-4

Петр Арушаньянц:
Есть такие, где деньги даются бесплатно и насовсем, правда, там небольшие деньги.

Алена Сырова, СТВ:
5 рублей?

Петр Арушаньянц:
Не 5 рублей.

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Пару примеров, где бесплатно и насовсем можно?

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?-7

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Если я, например, безработная, но я научилась шить я швея. Я прихожу и говорю, что я умею шить, хочу купить машинку швейную, она стоит, скажем, тысячу рублей. То тогда можно будет получить безработному при создании.

Кирилл Казаков:
А отчет потом нужно предоставить, что купил машинку, начал заниматься бизнесом?

Жанна Тарасевич:
Безусловно, да.

«Деньги даются бесплатно и насовсем». Как безработному взять небольшую сумму для бизнеса?-10

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:
Что начал занимать бизнесом, это нужно подтвердить. Но основной фактор – он должен быть безработным и стоять на учете. То есть обязательно должен быть безработным.

Кирилл Казаков:
А если параллельно бизнес на выходные?

Валентина Осадчик:
А если параллельно официально оформленный бизнес, то такую субсидию для безработного он, соответственно, и не получит.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Петр Арушаньянц # Георгий Гриц # Жанна Тарасевич # Валентина Осадчик # Фотофакт

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