«Есть бизнес-инкубаторы». Оказывает ли государство поддержку предпринимателям и куда обращаться?
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:
Предусматривается существенное расширение линейки государственной поддержки бизнеса. Причем и расширение институтов, которые участвуют в оказании поддержки. Это не только Белорусский фонд. Это и Банк развития, и исполкомы, и многие другие.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие должны быть условия? Я хочу открыть бизнес. Какая должна быть сумма, какой бизнес-план? Скорее всего, люди, которые открывают бизнес не всегда обладают компетенциями. Есть ли помощь?
Петр Арушаньянц:
Мы должны смотреть, для какой категории бизнеса: для начинающего бизнеса нужна помощь, для уже состоявшегося, которому необходимо развиться – другая.
Кирилл Казаков:
То есть институт бизнес-ангелов у вас тоже существует?
Петр Арушаньянц:
Безусловно, есть центры поддержки предпринимательства, есть бизнес-инкубаторы. Это целая сеть таких институтов развития, которые работают со стартапами, с теми, кто еще хочет стать предпринимателем. Это все очень развито. В первую очередь, что я сказал на основе закона, это финансовая поддержка, она в большей степени необходима для существующего бизнеса либо бизнеса, который открывает для себя новые направления, ответвления. Вот это все в законе предусмотрено, представлено.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте на каком-то конкретном примере.
Петр Арушаньянц:
Был пример такой: пилотный проект, по сути, гарантийный фонд. В стране пока нет гарантийного фонда, наш Белорусский фонд начал этим заниматься. Как пилот мы отработали, на 8 миллионов белорусских рублей выдали поручительств. Отработали, там же все сложно. Это высокорисковый, высокопроблемный вид деятельности, но он у нас отработан в рамках пилота, и сейчас мы уже запускаем его в промышленную эксплуатацию, это будет уже не пилотный проект, а государственный.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Объясните, что гарантийный фонд – это для того, чтобы предприниматели могли пойти в банк и у этих кровопивцев взять деньги. А свой риск вы через предпринимателей пытаетесь минимизировать.
Петр Арушаньянц:
Везде деньги берут: в банках, в лизинговых компаниях.
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Условно, есть предприниматель, у него есть на миллион бизнес-проект. Но у него есть только 500 тысяч.
Кирилл Казаков:
500 рублей, начнем с этого.
Жанна Тарасевич:
Пусть даже 500 рублей. Он приходит и говорит в банке: я хочу взять кредит. Банк говорит: я могу тебе дать кредит, но под залог. «В залог у меня ничего нет, квартиры, дома, машины нет, есть только идея и деньги на часть». Банк говорит: иди тогда, пожалуйста, в гарантийный фонд, возможно, он тебе даст вот этот залог либо поручительство в отношении получения кредита. Он идет в этот фонд, получает поручительство и, соответственно, реализует свою идею.
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