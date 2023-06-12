«Есть бизнес-инкубаторы». Оказывает ли государство поддержку предпринимателям и куда обращаться?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Петр Арушаньянц, генеральный директор Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей:

Предусматривается существенное расширение линейки государственной поддержки бизнеса. Причем и расширение институтов, которые участвуют в оказании поддержки. Это не только Белорусский фонд. Это и Банк развития, и исполкомы, и многие другие. Кирилл Казаков, СТВ:

Какие должны быть условия? Я хочу открыть бизнес. Какая должна быть сумма, какой бизнес-план? Скорее всего, люди, которые открывают бизнес не всегда обладают компетенциями. Есть ли помощь? Петр Арушаньянц:

Мы должны смотреть, для какой категории бизнеса: для начинающего бизнеса нужна помощь, для уже состоявшегося, которому необходимо развиться – другая. Кирилл Казаков:

То есть институт бизнес-ангелов у вас тоже существует?

Петр Арушаньянц:

Безусловно, есть центры поддержки предпринимательства, есть бизнес-инкубаторы. Это целая сеть таких институтов развития, которые работают со стартапами, с теми, кто еще хочет стать предпринимателем. Это все очень развито. В первую очередь, что я сказал на основе закона, это финансовая поддержка, она в большей степени необходима для существующего бизнеса либо бизнеса, который открывает для себя новые направления, ответвления. Вот это все в законе предусмотрено, представлено. Алена Сырова, СТВ:

Давайте на каком-то конкретном примере. Петр Арушаньянц:

Был пример такой: пилотный проект, по сути, гарантийный фонд. В стране пока нет гарантийного фонда, наш Белорусский фонд начал этим заниматься. Как пилот мы отработали, на 8 миллионов белорусских рублей выдали поручительств. Отработали, там же все сложно. Это высокорисковый, высокопроблемный вид деятельности, но он у нас отработан в рамках пилота, и сейчас мы уже запускаем его в промышленную эксплуатацию, это будет уже не пилотный проект, а государственный.