«Все объекты в прекрасном состоянии». Как проходит подготовка к II Играм стран СНГ?

Новости Беларуси. В Гомельской области завершились тестовые соревнования ко II Играм стран СНГ. Жлобинский ЦОР принял Кубок Беларуси по самбо, а Ледовый дворец в Гомеле – юношескую спартакиаду, ДЮСШ – по дзюдо. Готовность двух объектов к предстоящему спортивному форуму приехал оценить министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анны Корольчук.

Виталий Сермяжко на тестовые игры приехал из столицы. Свой спортивный путь начинал с дзюдо, но уже 8 лет выступает в самбо. До финала на этих соревнованиях дошел уверенно, но решающая схватка оказалась непростой. За полминуты до ее окончания спортсмен уступал в счете, но коронный прием вновь помог стать четырехкратным обладателем кубка страны.

Виталий Сермяжко, победитель Кубка Беларуси по самбо:

Последние 30 секунд я знал, что этим переворотом могу переворачивать, и я уже до конца его делал. Потому что это, во-первых, мой коронный прием в партере – я им хорошо переворачиваю. И вот этим шансом я воспользовался, потому что я понял, что в стойке он меня чуть-чуть на захвате опережал, и я по-другому никак не мог с ним бороться. Нешуточные страсти разгораются и в Гомеле. Ледовую арену переоборудовали в зал с татами. Здесь завершается спартакиада детско-юношеских спортивных школ по дзюдо. В лидерах команда Могилевской области.

Артем Ковтюх, участник команды Могилевской области по дзюдо:

Спартакиада была выиграна успешно. Соперники тоже показали достойную борьбу, но всегда побеждает сильнейший. Дальше – победы и победы, заниматься спортом дальше. Условия очень хорошие. Мне кажется, здесь всем странам понравится.

Сергей Кухаренко, главный судья спартакиады ДЮСШ Беларуси по дзюдо:

Мы сделали на хорошем уровне турнир, хорошо организовали. Я как главный судья здесь не вижу практически недочетов.

Большинство арен в преддверии турниров пережили трансформацию. Уровень их готовности по всей стране оценил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Вместе с представителями местной власти он также обсудил культурную и туристическую программу для гостей.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня все объекты: спортивные и не только спортивные, культурные – в прекрасном состоянии. И мы сегодня готовы показать нашу страну во всей красе. Благодаря тому, что сегодня есть возможность провести мероприятие, оно еще улучшает инфраструктуру самого региона. Вот смотрите: ледового фасада немножко сейчас реставрация происходит здесь внутри и раздевалки для спортсменов. Все, порядок поднаведется – еще лучше будет, чем было ранее.

В юго-восточном регионе проверили готовность площадок к играм. Замечания по обустройству залов и местам проживания спортсменов оперативно проработают на местах. Завтра Сергей Ковальчук поделится итогами ревизии на выездном заседании постпредов государств-участников СНГ в Минске. Главной темой встречи станет предстоящий спортивный форум.