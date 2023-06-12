Сельское хозяйство будут развивать с помощью коворкинга. Где построят производственную площадку?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции. Алена Сырова, СТВ:

А как дела в Минской области обстоят? Больше становится предпринимателей или меньше? Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошее слово – инвестпроекты, это же тоже бизнес?

Валентина Осадчик, заместитель председателя комитета экономики Минского облисполкома:

Инвестпроекты тоже бизнес, да. У нас в перечень проектов «Один регион – один проект» включено 42 проекта, независимо от того, что у нас 23 региона, но включено 42 проекта, соответственно, в каждом регионе предусмотрены могут быть к реализации по два инвестиционных проекта. Понятно, что это создание производства, которое в дальнейшем будет способствовать и созданию рабочих мест. Помимо этого, понятно, что все бизнесмены хотят и развиваются у пристоличья, у столицы, в Минском районе, чтобы как-то сподвигнуть бизнес для развития в сельской местности, мы реализуем пилотный проект, строим производственную площадку в Воложинском районе. В районе деревни Капустино будет создана готовая производственная площадка, на которую субъект предпринимательства придет, и вся инженерная инфраструктура, все будет подключено. Алена Сырова:

Давайте простым языком: что будет на этой площадке, кто туда может прийти?