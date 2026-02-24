В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о нюансах расчёта выплат по нетрудоспособности

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о нюансах расчета выплат по нетрудоспособности. Нововведения вступили в силу в январе. Так, в основе теперь период уплаты обязательных страховых взносов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Другими словами, если стаж от 10 лет и больше – полагается полная выплата в размере среднего заработка за 18 календарных месяцев. Если меньше проработать лет – то 80 %. При этом, основаниями для выхода на больничный может служить болезнь, беременность, уход за больным ребенком до 14 лет, а также за ребенком-инвалидом.

Елена Лосева, начальник управления социального страхования и пенсий Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Право на пособия по временной нетрудоспособности и по беременности, родам имеют только те категории физических лиц, которые уплачивают обязательные страховые взносы на социальное страхование. Если мы говорим про самозанятых, которые уплачивают обязательные страховые взносы только на пенсионное страхование, то, соответственно, права на пособие по временной нетрудоспособности и по беременности, родам у них не имеется. Кроме того, до 31 марта индивидуальные предприниматели обязаны уплатить взнос в бюджет фонда соцзащиты по новым расчетам. Если за год бизнесмен заработал менее 12 минимальных зарплат, то полагается 35 % от дохода за 2025-й. Если сумма выше, придется заплатить тоже 35 %, однако от 12 минимальных зарплат. Новые правила действуют и для тех, кто платит налог на профессиональный доход.