«Адское пламя ему гарантировано». Азарёнок рассказал, что ждёт Зеленского

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отвечаем на вопрос: «Ваш прогноз по поводу Зеленского». Адское пламя ему гарантировано. Господь самым последним злодеям и разбойникам дает шанс покаяться, но сейчас ему гарантировано адское пламя. Я уже не знаю, как ему искупить все те ужасы и смерти, понимает ли он это. Он же накуренный наркоман, он же не понимает, что он творит, что он несет. Он же находится и в физическом плену…

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Может, он заложник?

Григорий Азаренок:

Я же говорю, что он даже в физическом плену находится, но тем не менее по нему видно: ему это нравится. Он как актер наслаждается.