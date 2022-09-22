Прямой эфир

«Адское пламя ему гарантировано». Азарёнок рассказал, что ждёт Зеленского

22 сентября 2022 18:44
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Отвечаем на вопрос: «Ваш прогноз по поводу Зеленского». Адское пламя ему гарантировано. Господь самым последним злодеям и разбойникам дает шанс покаяться, но сейчас ему гарантировано адское пламя. Я уже не знаю, как ему искупить все те ужасы и смерти, понимает ли он это. Он же накуренный наркоман, он же не понимает, что он творит, что он несет. Он же находится и в физическом плену…  

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:  
Может, он заложник?  

Григорий Азаренок:  
Я же говорю, что он даже в физическом плену находится, но тем не менее по нему видно: ему это нравится. Он как актер наслаждается.  

«Адское пламя ему гарантировано». Азарёнок рассказал, что ждёт Зеленского-1

Евгений Пустовой:  
Он играет роль!  

Григорий Азаренок:  
Он талантливый актер, действительно. И он наслаждается, он вошел в этот вкус, ему аплодируют все европейцы и американцы.  

Евгений Пустовой:  
Подожди, Гриша, не все. Население Европы прозревает.  

Григорий Азаренок:  
Элитки его везде зовут, приглашают.  

Евгений Пустовой:  
То есть он обычный клоун, который выступает, гастролирует перед элитой, перед аристократической публикой коллективного Запада. Сначала он играл перед своим народом, а сейчас играет просто перед западной аристократией. На свой народ ему наплевать.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Владимир Зеленский # Фотофакт

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