«Он тоже знает, что правда всегда будет правдой». За что призёр Паралимпиады Кобесов уважает Лукашенко?

Чермен Кобесов, бронзовый призер Паралимпиады-2020 в Токио:

Я первый раз был в Минске. Очень понравился город. Я, честно, уважаю Лукашенко, потому что он именно патриот своей Родины. Того воспитания, которого сейчас, наверное, многим людям не хватает, это советское воспитание. И он этого придерживается. И дает своему народу. Я думаю, что он тоже знает, что правда всегда будет правдой. В советское время нам дедушки, бабушки рассказывали, как фашисты подступали. Я думаю, все будет нормально.

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