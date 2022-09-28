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«Он тоже знает, что правда всегда будет правдой». За что призёр Паралимпиады Кобесов уважает Лукашенко?

28 сентября 2022 18:14
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим годовщину убийства Дмитрия Федосюка, ход мобилизации в России, а также затронем тему молодежной политики. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Чермен Кобесов.

«Он тоже знает, что правда всегда будет правдой». За что призёр Паралимпиады Кобесов уважает Лукашенко?-1

Чермен Кобесов, бронзовый призер Паралимпиады-2020 в Токио:
Я первый раз был в Минске. Очень понравился город. Я, честно, уважаю Лукашенко, потому что он именно патриот своей Родины. Того воспитания, которого сейчас, наверное, многим людям не хватает, это советское воспитание. И он этого придерживается. И дает своему народу. Я думаю, что он тоже знает, что правда всегда будет правдой. В советское время нам дедушки, бабушки рассказывали, как фашисты подступали. Я думаю, все будет нормально.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Чермен Кобесов # Фотофакт

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