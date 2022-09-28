Чермен Кобесов: жители ЛНР и ДНР вправе сами выбирать, к кому присоединяться, где и как жить

ЛНР, ДНР, эти новые республики в России вправе выбирать, к кому присоединяться, где жить, как жить

Чермен Кобесов, бронзовый призер Паралимпиады-2020 в Токио:

Осетия граничит с Грузией. Конечно, самое близкое покидание Российской Федерации через Осетию происходит. Многие люди готовы даже свои квартиры, машины отдать, продать, чтобы сбежать. Молодые люди такие, моего возраста, на голову выше: мы не хотим воевать, мы не начали эту войну. Я хочу сказать просто, что эту войну никто не начал и не Россия начала эту войну.

Я элементарный пример приведу: вы уезжаете, покидаете свою страну, это равносильно тому, чтобы вас сейчас убивали и заставляли вас жить в этой стране. Зачем вы убегаете? Мы, осетины, знаем, что такое, когда твою родную землю хотят присоединить к другому государству и сказать, что это твое государство. И заставлять, чтобы твою фамилию по-другому писали, чтобы ты на другом языке разговаривал. Каждый человек выбирает, где он должен жить по-своему. И я думаю, ЛНР, ДНР, эти новые республики в России, не имеет значения – русский, украинец, болгар – живут именно там и считают себя людьми именно из этих республик, и они вправе выбирать, к кому присоединяться, где жить, как жить.

«Опять братские народы шли друг на друга, воевали – это неправильно»

Чермен Кобесов:

Конечно, если уже до такой степени дойдет, что люди пугаются, от мобилизации бегут, что такая война, если, не дай бог, до такой степени дойдет, что война начнется, то не только абхазы и осетины, я думаю, много республик бывшего Союза встанут, которые знают, что такое настоящие братские отношения. Хотели разрушить вот эту целую семью, им это удалось… Опять братские народы шли друг на друга, воевали – это неправильно.

Очень много убивают. До такой степени обидно! Никогда не придерживался, как сказать, гордости и злопамятства, но обидно, что убегают те люди, которые могли бы меня увидеть где-нибудь в Москве и сказать, допустим: ты – хачик, чурка, таким образом обзывать. Именно те и бегут. Сейчас те чурки и хачики, можно сказать, остаются на этой земле… Есть такая профессия – Родину защищать. Вот и они это делают.