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В Иране военный вертолёт упал на крупный рынок – есть жертвы

24 февраля 2026 13:55
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В Иране произошло ЧП. В городе Дорче в центральной части страны военный вертолет рухнул на крупный овощной рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране военный вертолёт упал на крупный рынок – есть жертвы-2

Погибли минимум четыре человека. Это находившиеся на борту двое пилотов, а также двое торговцев. О пострадавших пока информации нет. После крушения из-за разлитого топлива вспыхнул сильный пожар, на ликвидацию которого спасателям понадобилось несколько часов. Огонь успел уничтожить несколько десятков торговых точек. Сейчас на месте трагедии работают эксперты, которые выясняют все обстоятельства катастрофы. По сообщению иранских СМИ, вертолет совершал тренировочный полет и рухнул из-за технических неполадок.

# Новости Ирана

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