«Информацию считать практически невозможно». Брестская крепость – тоже туристический объект?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Есть у нас агроусадьбы, у нас сейчас военная тематика (военный туризм). Сейчас мы понимаем, что в Украине идет денацификация, и там, например, памятники ломают, а мы сохраняем. Наши люди (те же москвичи) приезжают сюда, чтобы поклониться Брестской крепости. Это же тоже туристические объекты.
Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:
Сейчас Национальным агентством было проведено исследование по использованию в туристических целях мест памяти национального, регионального и локального уровней по войнам 1812 года, Первой мировой, ВОВ. Шикарнейшие сюжеты есть за мемориалами, которые на данный момент, к сожалению, умолкли, потеряли свой голос, потому что раньше там проводились мероприятия, встречи с очевидцами. Сейчас мемориал есть, содержится в отличном состоянии, но информацию считать практически невозможно. Министерством образования, Министерством спорта и туризма достаточно много проектов реализуется, чтобы сейчас вернуть голос этим мемориалам.
Кирилл Казаков:
Но вот сейчас строительство музея в Хатыни – та же история. Это же на президентском уровне принимается решение о строительстве музея. Значит, есть интерес.
Дмитрий Морозов:
И есть необходимость использования в образовательном туризме. Это одна из целевых аудиторий внутреннего туризма и въездного по СНГ. В первую очередь надо сейчас на своих ориентироваться, то есть это и школьники, и студенты. Главное – это продукт разного формата: от пешеходных до автобусных.
Алена Сырова, СТВ:
Я согласна, что это больше ориентация на наших заграничных визитеров. Когда вы побывали в той же Хатыни в детстве, юности, а потом и своих детей привезли, понятно, что всего несколько раз за свою жизнь вы там окажетесь. Мы сейчас говорим о другом уровне отдыха. На природу можно ездить хоть каждые выходные, именно поэтому, мне кажется, делали ставку как раз таки на развитие агротуризма.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Когда мы говорим сейчас об агротуризме, да и о туризме в целом, мы должны понимать: главное, что сейчас покупают наши потребители, – это впечатления. Вы можете создать впечатления на чем угодно.
Кирилл Казаков:
Так туризм – это погоня за впечатлениями.
Валерия Клицунова:
И наши люди, мы с ними очень много занимаемся и рассказываем о новых подходах, понимают, что нужно создавать впечатления, поэтому у них очень много собственных программ: или они пекут хлеб, или они делают натуральную косметику.
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