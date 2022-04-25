«Информацию считать практически невозможно». Брестская крепость – тоже туристический объект?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Есть у нас агроусадьбы, у нас сейчас военная тематика (военный туризм). Сейчас мы понимаем, что в Украине идет денацификация, и там, например, памятники ломают, а мы сохраняем. Наши люди (те же москвичи) приезжают сюда, чтобы поклониться Брестской крепости. Это же тоже туристические объекты.

Дмитрий Морозов, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного туризма ФМО БГУ:

Сейчас Национальным агентством было проведено исследование по использованию в туристических целях мест памяти национального, регионального и локального уровней по войнам 1812 года, Первой мировой, ВОВ. Шикарнейшие сюжеты есть за мемориалами, которые на данный момент, к сожалению, умолкли, потеряли свой голос, потому что раньше там проводились мероприятия, встречи с очевидцами. Сейчас мемориал есть, содержится в отличном состоянии, но информацию считать практически невозможно. Министерством образования, Министерством спорта и туризма достаточно много проектов реализуется, чтобы сейчас вернуть голос этим мемориалам. Кирилл Казаков:

Но вот сейчас строительство музея в Хатыни – та же история. Это же на президентском уровне принимается решение о строительстве музея. Значит, есть интерес. Дмитрий Морозов:

И есть необходимость использования в образовательном туризме. Это одна из целевых аудиторий внутреннего туризма и въездного по СНГ. В первую очередь надо сейчас на своих ориентироваться, то есть это и школьники, и студенты. Главное – это продукт разного формата: от пешеходных до автобусных.