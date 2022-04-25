Турчин в Николаевщинском доме-интернате: государство старается, чтобы люди, которые живут здесь, чувствовали заботу

Новости Беларуси. Пасхальная неделя – поздравить со светлым праздником жильцов Николаевщинского дома-интерната приехал председатель Минской области Александр Турчин и митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гости ознакомились с условиями проживания в учреждении, а после в теплой дружественной атмосфере за чашкой чая пообщались с постояльцами дома-интерната и вручили подарки: Александр Турчин – сертификат на 20 тысяч белорусских рублей, а митрополит Вениамин – музыкальную аппаратуру. Не остались постояльцы и без пасхальных куличей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Такие визиты не в тягость, а наоборот. С большим удовольствием сюда приезжаешь, восхищаешься и поражаешься мужеству и оптимизму этих людей. Государство старается делать, чтобы сегодня люди, которые живут здесь, чувствовали заботу, заботу государства. Да и не только, наверное, государства, ведь на самом деле руководство этих учреждений, персонал становятся в своем роде членами семьи.