«Белорусу нужна мотивация». Чего не хватает отечественной турсфере?

Алена Сырова, СТВ: Чего нам не хватает сейчас? Может быть, на законодательном уровне? Какие-то моменты, какие-то есть огрехи. Вы специалисты, скажите.

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Уже прозвучала идея кэшбека. Я думаю, это и общественным организациям, и государственным имеет смысл обговорить какую-то форму такого взаимодействия. Но я бы хотел завершить идею про событийные события. Необходим график на следующий сезон. Условно говоря, понимание того, когда пройдет мотольский фест, когда пройдут вечера оперного в Несвижском замке в 2023 году. Надо знать это уже где-то в декабре, чтобы турфирмы могли подстроиться, чтобы люди могли свои планы составить. Потому что белорусу нужна мотивация, почему именно в эти выходные ехать в Несвижский замок. Потому что там должно что-то происходить, что мотивирует человека поехать.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Люди любят маленькие фестивали, региональные.

Кирилл Казаков, СТВ:

Тот же самый Viva Braslav. Мы должны забронировать билеты чуть ли не за год, чтобы туда попасть, потому что там негде ночевать. Ладно, это такой мировой бренд. А тот же самый мотольский фестиваль. Чтобы поехать попробовать эти прысмакі, нужно чуть ли не за три месяца где-то что-то там снять.

Алексей Желенков:

Дай бог, чтобы так было всегда. Это нормальная тенденция. Надо, чтобы мероприятие заранее было известно, заранее, где они будут. Чтобы маркетинговая стратегия и туристических мероприятий, и государственных органов была на это направлена.

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