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«Белорусу нужна мотивация». Чего не хватает отечественной турсфере?

25 апреля 2022 18:50
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Чего нам не хватает сейчас? Может быть, на законодательном уровне? Какие-то моменты, какие-то есть огрехи. Вы специалисты, скажите.  

«Белорусу нужна мотивация». Чего не хватает отечественной турсфере?-1

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:  
Уже прозвучала идея кэшбека. Я думаю, это и общественным организациям, и государственным имеет смысл обговорить какую-то форму такого взаимодействия. Но я бы хотел завершить идею про событийные события. Необходим график на следующий сезон. Условно говоря, понимание того, когда пройдет мотольский фест, когда пройдут вечера оперного в Несвижском замке в 2023 году. Надо знать это уже где-то в декабре, чтобы турфирмы могли подстроиться, чтобы люди могли свои планы составить. Потому что белорусу нужна мотивация, почему именно в эти выходные ехать в Несвижский замок. Потому что там должно что-то происходить, что мотивирует человека поехать.  

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:  
Люди любят маленькие фестивали, региональные.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Тот же самый Viva Braslav. Мы должны забронировать билеты чуть ли не за год, чтобы туда попасть, потому что там негде ночевать. Ладно, это такой мировой бренд. А тот же самый мотольский фестиваль. Чтобы поехать попробовать эти прысмакі, нужно чуть ли не за три месяца где-то что-то там снять.  

Алексей Желенков:  
Дай бог, чтобы так было всегда. Это нормальная тенденция. Надо, чтобы мероприятие заранее было известно, заранее, где они будут. Чтобы маркетинговая стратегия и туристических мероприятий, и государственных органов была на это направлена.  

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# Туризм # общество # Алена Сырова # Алексей Желенков # Валерия Клицунова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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