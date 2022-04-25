«Услуги равнодоступны». Надо ли сделать санатории дешевле для белорусов и дороже для иностранцев?

Кирилл Казаков: Если мы вступили в такой год, может быть, белорусы действительно имели бы какую-то преференцию.

Алена Сырова: Собственно, по этой причине, наверное, большинство клиентов наших санаториев – это все же россияне. Так вот, в связи с этим вопрос. Как считаете, может быть, имело бы смысл сделать какое-то разделение по ценам для белорусов и для иностранцев? Чтобы было привлекательнее и проще для нас?

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Что касается иностранцев. У нас порядка 95 % иностранных граждан, которые посещают наши санаторно-курортные организации, – это граждане Российской Федерации. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы цены были равны в рублевом эквиваленте, в нашем, белорусском, и для граждан России, и для граждан Беларуси. Возможно, возникают какие-то диссонансы ввиду курсовых разниц при обмене российского рубля на белорусский, тем не менее услуги равнодоступны для граждан обоих наших государств. Что касается доступности конкретно для граждан Беларуси, для своих. У нас очень хорошо работает система санаторно-курортной помощи населению.

Кирилл Казаков:

Профсоюзы, например, тоже очень хорошо работают.

Алексей Желенков:

Профсоюзы работают в том плане, что предоставляют скидки членам профсоюза своей санаторно-курортной организации до 25 % от их стоимости. Что касается именно санаторно-курортной помощи, мы говорим о той работе, которую проводит Республиканский центр и на которую используются средства республиканского бюджета и бюджета государственного бюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Если в среднем у нас санаторно-курортное лечение, оздоровление в год порядка миллиона 300 тысяч человек проходит в здравницах – это включает детей в оздоровительных лагерях – то больше половины от этого объема это те лица, которые получили бесплатные путевки, это наши граждане.

Что касается экспорта, у нас были достигнуты максимальные показатели в 2019 году, но в 2020-м ввиду именно пандемии коронавирусной инфекции, естественно, экспорт у нас несколько просел. И причем просел он из-за тех ограничений, которые Россия вводила у себя на территории. Так называемые локдауны и прочие вещи. Граждане России не испытывали, в принципе, затруднений особых после этих периодов с попаданием в наши здравницы. Учитывая, что наши санаторно-курортные организации – это в первую очередь организации здравоохранения, что соответствует номенклатуре Минздрава. Люди едут туда на лечение. Если едут даже здоровые, грубо говоря, люди, не нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, они получают оздоровительные услуги. Это могут быть те же процедуры.

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