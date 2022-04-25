«Дудутки с самогоном не выстреливают вам?» Есть ли в Беларуси известные туристические проекты?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Ядвига Александровна, можно ли считать сезон потерянным в конце мая? Или это только начало?
Ядвига Шапорова, заведующая кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:
Мы как учим своих студентов: всегда есть мысли и творчество.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, в конце мая продавать уже…
Ядвига Шапорова:
Мне здесь сложно отвечать на данные вопросы, поскольку я больше знаю ситуацию по системе образования. Если говорить по системе образования в целом, то Министерство образования не теряло времени, невзирая на то, зная что, может быть, даже предчувствуя складывающуюся ситуацию. Вы знаете, сейчас большая программа развивается образовательного туризма.
Кирилл Казаков:
Ядвига Александровна, вы называете немного мой вопрос, я хотел задать. Отрасль она, в принципе, жива тогда, когда в вузах есть потребность в специалистах. Вот сейчас потребность в туристических менеджерах есть?
Ядвига Шапорова:
Именно наша кафедра по специальности туризм и природопользование. Мы единственные. Мы не менеджеров готовим, а именно специалистов по туризму и природопользованию. Мы единственные в республике, потому что возникла потребность.
Кирилл Казаков:
Чем отличаются туризм и природопользование?
Ядвига Шапорова:
Менеджер – тот, кто продает.
Кирилл Казаков:
Но менеджер – это еще и управленец, наверное, это эта история
Ядвига Шапорова:
Когда создавалась специальность, когда она задумывалась, а выступал именно управляющий делами Президента, Министерство лесного хозяйства, они были заказчиками специальности, потому что в то время уже говорили о том, что мы должны будем использовать наш внутренний ресурс. Наш основной ресурс – это природный потенциал. Просто человеку, пришедшему с улицы, дать показать природный потенциал невозможно.
Кирилл Казаков:
Смотрите, с точки зрения специалистов, как вы говорите, природный потенциал – красиво звучит. Беловежская пуща, озера. Но, приезжая в Беловежскую пущу и в озера, человеку нужно где-то ночевать, надо где-то есть, желательно приехать туда на общественном транспорте и потом еще что-то посмотреть. Потому что был я в Беловежской пуще. День. Я посмотрел экскурсию, походил, а потом мне хочется поесть.
Ядвига Шапорова:
Да, эти дисциплины уже готовились.
Кирилл Казаков:
Я про что говорю, менеджеры – это люди, которые обеспечивают полный комплекс, а не только природопользование.
Ядвига Шапорова:
Люди же едут не только за тем, чтобы покушать, заселиться. Этих специалистов мы всегда готовили. А показать. Вот пример: в 2014 году наши дипломники выпустили, я здесь приводила коллегам проект, дипломная работа – создавался музей всяких нечистиков, духов, нечистых сил. Это был дипломный проект наших выпускников. Они поехали работать в Березинский биосферный заповедник, и там этот проект реализован. То есть наша задача немного другая.
Кирилл Казаков:
У меня опять есть вопрос. Давайте я выступлю в роли плохого полицейского. У нас есть реализованный проект, достаточно интересный – это усадьба Деда Мороза. Больше я не вспомню ничего в Беларуси, чтобы оно выстрелило. Возможно, где-то что-то есть. Я много где был как журналист, но это не выстрелило. Кроме родины Деда Мороза у нас пока ничего не выстрелило.
Ядвига Шапорова:
Почему не выстрелило? Выстреливает очень хорошо охотничий туризм.
Кирилл Казаков:
Охотничий туризм – это специализация. Это да. Это вопросов нет.
Ядвига Шапорова:
Это то, куда мы готовим специалистов.