«Дудутки с самогоном не выстреливают вам?» Есть ли в Беларуси известные туристические проекты?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Ядвига Александровна, можно ли считать сезон потерянным в конце мая? Или это только начало?

Ядвига Шапорова, заведующая кафедрой туризма, природопользования и охотоведения БГТУ:

Мы как учим своих студентов: всегда есть мысли и творчество. Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, в конце мая продавать уже… Ядвига Шапорова:

Мне здесь сложно отвечать на данные вопросы, поскольку я больше знаю ситуацию по системе образования. Если говорить по системе образования в целом, то Министерство образования не теряло времени, невзирая на то, зная что, может быть, даже предчувствуя складывающуюся ситуацию. Вы знаете, сейчас большая программа развивается образовательного туризма.

Кирилл Казаков:

Ядвига Александровна, вы называете немного мой вопрос, я хотел задать. Отрасль она, в принципе, жива тогда, когда в вузах есть потребность в специалистах. Вот сейчас потребность в туристических менеджерах есть? Ядвига Шапорова:

Именно наша кафедра по специальности туризм и природопользование. Мы единственные. Мы не менеджеров готовим, а именно специалистов по туризму и природопользованию. Мы единственные в республике, потому что возникла потребность. Кирилл Казаков:

Чем отличаются туризм и природопользование? Ядвига Шапорова:

Менеджер – тот, кто продает. Кирилл Казаков:

Но менеджер – это еще и управленец, наверное, это эта история

Ядвига Шапорова:

Когда создавалась специальность, когда она задумывалась, а выступал именно управляющий делами Президента, Министерство лесного хозяйства, они были заказчиками специальности, потому что в то время уже говорили о том, что мы должны будем использовать наш внутренний ресурс. Наш основной ресурс – это природный потенциал. Просто человеку, пришедшему с улицы, дать показать природный потенциал невозможно. Кирилл Казаков:

Смотрите, с точки зрения специалистов, как вы говорите, природный потенциал – красиво звучит. Беловежская пуща, озера. Но, приезжая в Беловежскую пущу и в озера, человеку нужно где-то ночевать, надо где-то есть, желательно приехать туда на общественном транспорте и потом еще что-то посмотреть. Потому что был я в Беловежской пуще. День. Я посмотрел экскурсию, походил, а потом мне хочется поесть. Ядвига Шапорова:

Да, эти дисциплины уже готовились.

Кирилл Казаков:

Я про что говорю, менеджеры – это люди, которые обеспечивают полный комплекс, а не только природопользование. Ядвига Шапорова:

Люди же едут не только за тем, чтобы покушать, заселиться. Этих специалистов мы всегда готовили. А показать. Вот пример: в 2014 году наши дипломники выпустили, я здесь приводила коллегам проект, дипломная работа – создавался музей всяких нечистиков, духов, нечистых сил. Это был дипломный проект наших выпускников. Они поехали работать в Березинский биосферный заповедник, и там этот проект реализован. То есть наша задача немного другая.