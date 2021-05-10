Илона Илларионова: можем дать отпор всем, кто попытается забрать у нас нашу независимость и нашу страну

Новости Беларуси. Беларусь помнит и будет помнить! Это еще раз продемонстрировали всему миру праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Примечательно, что в 2021 году праздник совпал с еще одной знаковой датой в национальном календаре – Днем герба и флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться. Это подчеркнул глава государства, принимая участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. Здесь, как и в других памятных местах, 9 Мая было многолюдно.

Илона Илларионова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Единство для меня, на самом деле, очень важный термин, можно выразиться так. Почему? Потому что даже если смотреть через призму тех событий, которые происходили в период Великой Отечественной войны, то хочется сказать о том, что наши деды и прадеды дали достойный отпор фашистам. На мой взгляд, мы, молодое поколение, все граждане Республики Беларусь, можем также дать достойный отпор всем тем, кто только попытается оказать какое-то давление и попытается забрать у нас нашу независимость и нашу страну.

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