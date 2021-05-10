Визит-центр и хорошая стоянка в Гольшанах. Что ещё создали для гостей самого мистического места Беларуси?
Новости Беларуси. В Гольшанском замке после реставрации открыли Северную башню и музейную экспозицию. Этот некогда самый красивый замок Великого княжества Литовского, резиденция знаменитого рода Сапег, считается еще и самым мистическим местом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Легенды и тайны ежегодно привлекают огромное количество туристов. Но долгое время замок лежал в руинах. Деньги на восстановительные работы были выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.
Галина Буро, корреспондент:
Для XVII века в замке были достаточно передовые инженерные технологии и даже местная система отопления. А с Северной башни открывался самый лучший вид на пруды и на сами Гольшаны. Поэтому смотровую площадку здесь сохранили и сегодня.
И поскольку переходы с этажа на этаж в замке разрушены, сделали современную металлическую лестницу для туристов. Это особый прием в консервации. Новодел нарочито выделяется, чтобы люди понимали, что он не претендует на историчность, а лишь дает возможность подняться на башню и посмотреть на руины с высоты.
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Елена Климович, начальник управления культуры Гродненского облисполкома:
Сохранение – это, безусловно, главная задача, но еще очень важно, чтобы памятник жил. Поэтому построена хорошая стоянка, которая может принимать автобусы, значительное количество. Построен визит-центр, где можно заказать экскурсию как виртуально по интернету, так и, приехав сюда, получить услуги экскурсовода. Это сегодня филиал Ошмянского краеведческого музея. В самих Гольшанах есть пункт питания. Поэтому комплексное развитие – инфраструктура, которая возле объекта, должна развиваться, давать рабочие места и способствовать тому, чтобы было и восстановление каких-то денег в бюджет, затраченных на восстановление этих объектов.