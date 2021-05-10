Магистр политических наук Виктор Саевич: «Народ на 99% у нас единый»

Новости Беларуси. Беларусь помнит и будет помнить! Это еще раз продемонстрировали всему миру праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Примечательно, что в 2021 году праздник совпал с еще одной знаковой датой в национальном календаре – Днем герба и флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом и символизм, и повод задуматься: сегодня мы живем под мирным небом, но какой ценой оно досталось нам. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Если всех погибших почтить минутой молчания, страна замолчит больше, чем на пять лет.

Чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться. Это подчеркнул глава государства, принимая участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. Здесь, как и в других памятных местах, 9 Мая было многолюдно.

В согласии и единстве народа и есть память об истории, сохранение своей государственности, любовь к родине, суверенитет, победы прошлого и достижения настоящего. Фундаментальные ценности, на которых строится будущее, не дают цепочке поколений разомкнуться. Это то, что делает нас неуязвимыми перед теми, кто пытается нас пробовать на зуб.