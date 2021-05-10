Магистр политических наук Виктор Саевич: «Народ на 99% у нас единый»
Новости Беларуси. Беларусь помнит и будет помнить! Это еще раз продемонстрировали всему миру праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Примечательно, что в 2021 году праздник совпал с еще одной знаковой датой в национальном календаре – Днем герба и флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом и символизм, и повод задуматься: сегодня мы живем под мирным небом, но какой ценой оно досталось нам. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Если всех погибших почтить минутой молчания, страна замолчит больше, чем на пять лет.
Чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться. Это подчеркнул глава государства, принимая участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. Здесь, как и в других памятных местах, 9 Мая было многолюдно.
Утро 9 Мая. Казалось, первый подарок всем преподнесла сама природа, сменив дождливый циклон на солнечное, яркое небо, позволив белорусам поистине насладиться праздником, прочувствовать его в каждом концерте, в каждой презентации и даже просто в словах незабываемой песни военных лет.
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В согласии и единстве народа и есть память об истории, сохранение своей государственности, любовь к родине, суверенитет, победы прошлого и достижения настоящего. Фундаментальные ценности, на которых строится будущее, не дают цепочке поколений разомкнуться. Это то, что делает нас неуязвимыми перед теми, кто пытается нас пробовать на зуб.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Наш народ, который в подавляющем большинстве поддержал своего Президента, услышал еще раз, что Победа и в 1945 году, и в 2020 году, и в будущие годы будет всегда за народом. Никогда Президент не предаст свой народ, поэтому люди могут быть абсолютно спокойны. Но они тоже должны для этого много чего делать. Должны сплотиться вокруг Президента и должны действительно действовать так, чтобы никакие враги не могли его сломить. Среди тех, кто выходил в прошлом году на протесты, очень много людей обманутых, очень много людей заблудших. Люди это осознали, теперь даже многие люди, кто выходил в прошлом году против Президента и республики, в этом году уже активно поддерживают нынешнюю власть, объединяются с прогрессивными силами, и, по сути дела, народ на 99 % у нас единый.
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