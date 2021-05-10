Это было видно даже в космосе. Как 9 мая в Беларуси отметили два важнейших праздника? Самые яркие моменты

Новости Беларуси. Беларусь помнит и будет помнить! Это еще раз продемонстрировали всему миру праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Примечательно, что в 2021 году праздник совпал с еще одной знаковой датой в национальном календаре – Днем герба и флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом и символизм, и повод задуматься: сегодня мы живем под мирным небом, но какой ценой оно досталось нам. В Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Если всех погибших почтить минутой молчания, страна замолчит больше, чем на пять лет.

Чтобы сохранить Беларусь и ее независимость, нам нужно еще больше сплотиться. Это подчеркнул глава государства, принимая участие в церемонии возложения цветов на площади Победы. Здесь, как и в других памятных местах, 9 Мая было многолюдно. Самые яркие моменты праздника собрала Анастасия Ярощик-Корниенко.

Утро 9 Мая. Казалось, первый подарок всем преподнесла сама природа, сменив дождливый циклон на солнечное, яркое небо, позволив белорусам поистине насладиться праздником, прочувствовать его в каждом концерте, в каждой презентации и даже просто в словах незабываемой песни военных лет.

В центре Минска возле обелиска Победы еще за час до официальной церемонии возложения венков к подножию монумента уже многолюдно. Они не изменяют традиции, ежегодно сюда приходят первыми – ветераны. Этот день они приближали как могли. И вот 76 лет над Беларусью мирное небо. Фронтовики, несмотря на возраст, приходят сюда еще и еще раз, чтобы убедиться: наследники их победы помнят. Как и они сейчас буквально по секундам расскажут о событиях мая 1945 года. ​«Услышали голос Левитана, громкий такой, ясный». Каково это – узнать о Победе? Вот что нам рассказали ветераны 9 Мая

На глазах у ветеранов слезы счастья. Сюда, на площадь Победы, по-прежнему приходят семьями, и, главное, с детьми. Рядом со всеми в этот день и Президент страны.

Монумент буквально утопает в цветах. Возлагая венки, мысленно каждый произносит слова благодарности дедам и прадедам. События Великой Отечественной войны затронули буквально каждую белорусскую семью. Каждый третий не вернулся с фронта. Цифры, но за ними боль и страдания, реальные судьбы. Белорусы на площади Победы 9 Мая: «Пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг»

Беларусь помнит и будет помнить о каждом, кто бы ни пытался по-другому представить историю. К счастью, у нас есть еще те, кто из первых уст может рассказать о том, как ковался каждый день Великой Победы. Ветеранам и детям войны низкой поклон. А любые попытки посягнуть на нашу святую историю будут тщетны. ​Александр Лукашенко: пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво

Эмоциональный посыл, безусловно, нашел отклик в сердцах детей войны и фронтовиков. Ведь теперь спокойнее: их наследники точно помнят. «От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами!» Что говорили ветераны Александру Лукашенко 9 Мая?

Вот уж действительно год уникальный. Два праздника святых для Беларуси слились воедино. С Днем Победы совпал День государственных символов, герба и флага, который отмечают во второе воскресенья мая. Неслучайно и главный цвет символа красный, как и цвет Победы. Под этим колером наши деды отстаивали свое право свободно жить на земле. В символах суверенитета воплощено величие нашего народа. Народа, который вышел победителем из самой страшной войны и сегодня самостоятельно строит свое будущее.

Величие символов суверенитета подчеркнуто на площади Государственного флага. На 70-метровой высоте развевается белорусский сцяг весом в 25 килограммов даже в слабоветреную погоду. Секрет в специальной ткани. Белорусы в создание этого знакового места вложили всю свою любовь и точно не думали, что им придется в XXI веке защищать свой суверенитет. В Год единства дан старт еще одной важной традиции – чествование наших национальных символов. Как прошёл торжественный ритуал чествования государственных символов на площади Государственного флага: фотофакт

Цветами национальной символики засиял и Курган Славы. Инсталляция объединила два повода: монумент как знак Великой Победы и расцветку как символ государственно герба и флага. Четыре проектора мощностью 14 тысяч люменов. Свет виден за десятки километров и даже в космосе. Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»

Эстафету подхватывают вновь события у монумента Победы – гала-концерт. Его лейтмотив – «Подвиг народа бессмертен». Это истории о том, как белорусы – учителя, артисты, пограничники – объединялись и сражались за Победу. Полтора часа яркого шоу. Все пространство с помощью спецэффектов оживало. Программа наполнена песнями, которые уже на протяжении десятилетий не оставляют равнодушными.