Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого

Новости Беларуси. В Гольшанском замке после реставрации открыли Северную башню и музейную экспозицию. Этот некогда самый красивый замок Великого княжества Литовского, резиденция знаменитого рода Сапег, считается еще и самым мистическим местом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легенды и тайны ежегодно привлекают огромное количество туристов. Но долгое время замок лежал в руинах. Деньги на восстановительные работы были выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.

Сегодня уже на входе с первых па полонеза время словно отматывают назад. Детализация старинных костюмов и даже верные спутники охоты.