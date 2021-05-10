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Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого

10 мая 2021 16:39
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Новости Беларуси. В Гольшанском замке после реставрации открыли Северную башню и музейную экспозицию. Этот некогда самый красивый замок Великого княжества Литовского, резиденция знаменитого рода Сапег, считается еще и самым мистическим местом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого-1

Легенды и тайны ежегодно привлекают огромное количество туристов. Но долгое время замок лежал в руинах. Деньги на восстановительные работы были выделены из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.

Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого-4

Сегодня уже на входе с первых па полонеза время словно отматывают назад. Детализация старинных костюмов и даже верные спутники охоты.

Немецкие доги в Гольшанском замке. Посмотрите на собак, которые помогают создать там атмосферу прошлого-7

Мы думаем, что при каждом дворе в таких замках, конечно же, были у хозяев собаки. Такие замечательные, красивые. Может быть, других пород, но сегодня у нас немецкие доги.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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