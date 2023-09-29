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Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе

29 сентября 2023 20:29
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Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-1

Давать не рыбу, а удочку. Это касается всего АПК. Это как продолжение визита четвертой большой темы – комплексной инспекции стало посещение форелевого хозяйства. Полезный деликатес выращен в Беларуси. В стране работает отдельная программа по рыбоводству. Президент всегда ориентировал нужные объемы, посещая в Костюковичском районе форелевое хозяйство, а это было в 2019 году. Глава государства потребовал: как минимум надо увеличить объемы производства рыбы в два раза. И это уже предусмотрено до 2025 года в госпрограмме.

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-4

Вопрос с питанием для таких прихотливых рыб решен. В Беларуси работает БНБК. Рецептуру могут помочь доработать отечественные ученые. Такое поручение Президент дал, посещая Национальную биотехнологическую корпорацию. Теперь, похоже, лед тронулся.

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-7

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Те предприятия, которые сегодня работают, это Белыничский участок, Быховский, Костюковичский и Горецкий. В Горецком мы получаем...

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы только форель выращиваем?
– Да, только форель. Что мы сделали? Сегодня на белыничском участке мы построили помещение, чтобы производить круглый год. Но не только для этого. Мы здесь начали выращивать маток, чтобы получать свою икру. Мы всю икру завозим из Европы. Для этого планируем…
Но из икры мы можем малька получить?

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-10

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства «Лохва»:
Мы уже только получаем. Уже никакого малька мы не покупаем.

Анатолий Исаченко:
Мы икру завозим и получаем малька. А мы хотим икру получать у себя.
Научимся мы икру делать в достаточном количестве?
– Да. Здесь мы получим экспериментально, но я вам сейчас расскажу.
Вот мы в Чериковском районе запланировали строительство на 25 миллионов малька. Проектная документация уже есть, выходим на проект. Что касается финансирования, планируем инновационный фонд облисполкома. Но здесь еще в чем особенность именно этого проекта? Традиционный способ – получать два раза в год икру, а мы планируем получать четыре раза в год икру.
– Получится?
– Получится!
– Получим!

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-13

От импортозамещения к экспортоориентации. Наши рыбоводы закидывают сети на перспективу. А расширение таких хозяйств может стать тем сам инновационным проектом в регионе.

Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе-16

Александр Лукашенко:
Надо делать! Если рентабельно, покупаемо, почему бы не делать?
Так мы вот этот проект, если все нормально, второе полугодие начинаем строить. Это выгодно!
– Давайте будем эти два проекта реализовывать, он знает куда. Людей подготовим.

Сегодняшняя поездка главы государства показала, что в стране, в регионах есть управленцы, которые чувствуют себя в своей сфере как рыба в воде. И регионы – это кладовая кадров.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Юрий Куксенков # Анатолий Исаченко # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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