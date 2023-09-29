Икра четыре раза в год! Президент оценил состояние форелевой фермы в Белыничском районе

Новости Беларуси. Деревня будущего – благоустройство села, ремонт и качество дорог, строительство идеальной фермы и производство редких пород рыб – эти темы сегодня были в центре внимания главы государства во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Давать не рыбу, а удочку. Это касается всего АПК. Это как продолжение визита четвертой большой темы – комплексной инспекции стало посещение форелевого хозяйства. Полезный деликатес выращен в Беларуси. В стране работает отдельная программа по рыбоводству. Президент всегда ориентировал нужные объемы, посещая в Костюковичском районе форелевое хозяйство, а это было в 2019 году. Глава государства потребовал: как минимум надо увеличить объемы производства рыбы в два раза. И это уже предусмотрено до 2025 года в госпрограмме.

Вопрос с питанием для таких прихотливых рыб решен. В Беларуси работает БНБК. Рецептуру могут помочь доработать отечественные ученые. Такое поручение Президент дал, посещая Национальную биотехнологическую корпорацию. Теперь, похоже, лед тронулся.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Те предприятия, которые сегодня работают, это Белыничский участок, Быховский, Костюковичский и Горецкий. В Горецком мы получаем... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы только форель выращиваем?

– Да, только форель. Что мы сделали? Сегодня на белыничском участке мы построили помещение, чтобы производить круглый год. Но не только для этого. Мы здесь начали выращивать маток, чтобы получать свою икру. Мы всю икру завозим из Европы. Для этого планируем…

– Но из икры мы можем малька получить?

Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства «Лохва»:

Мы уже только получаем. Уже никакого малька мы не покупаем. Анатолий Исаченко:

Мы икру завозим и получаем малька. А мы хотим икру получать у себя.

– Научимся мы икру делать в достаточном количестве?

– Да. Здесь мы получим экспериментально, но я вам сейчас расскажу.

– Вот мы в Чериковском районе запланировали строительство на 25 миллионов малька. Проектная документация уже есть, выходим на проект. Что касается финансирования, планируем инновационный фонд облисполкома. Но здесь еще в чем особенность именно этого проекта? Традиционный способ – получать два раза в год икру, а мы планируем получать четыре раза в год икру.

– Получится?

– Получится!

– Получим!