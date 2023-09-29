«Все хотят считать Президента своим». Вот почему белорусский патриотизм нельзя назвать показухой

Григорий Азаренок, СТВ:

Такие душевные кадры общения Президента с простыми людьми. Это же невозможно больше нигде такое душевное общение, и женщина вспоминает, как она работала в хозяйстве Президента в конце 1980-х, а другая говорит: а я получала орден, тоже от вас. А третий говорит: вы же учитель. Все хотят Президента считать своим. Это же очень интересно. Если бы журналисты стояли, они бы сказали: вы еще журналист, Александр Григорьевич. Спортсмены сказали бы: а вы же спортсмен. Все хотят считать Президента своим, чтобы быть как-то к нему причастным. Это же тоже очень о многом говорит.

Андрей Лазуткин, политолог:

Люди скажут: это какая-то показуха. Мы, допустим, занимались срезом общественного мнения по всем областям. По разным социальным группам, по студентам и не только. По Могилевской области всегда однозначная поддержка. Нет никакой показухи, каких-то людей, которых специально поставили.