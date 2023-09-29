«Как грамотно вести семейный бюджет?» Ответила финансовый эксперт

Представьте, вы познакомились с очень интересным мужчиной. Общение легкое, шутки смешные, интересы общие. Но на свидании прекрасный принц неожиданно предлагает вам разделить счет. Таких мужчин в народе уже давно прозвали пополамщиками. Они предлагают партнерство во всем, в том числе в формировании общего бюджета на какие-то нужды. О том, кто же платит в отношениях или все должно быть 50 на 50, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Каптур, финансовый эксперт:

Я считаю, что правильно, чтобы у семьи все-таки был какой-то общий бюджет. Может быть, раздельные какие-то счета – это тоже правильно. Мне кажется, что самое главное, когда супруги – команда. Потому что в жизни бывают разные ситуации. Например, уволили супруга с работы, у него был большой доход. Естественно, если семья крепкая, действительно любят друг друга, они всегда в любой трудной ситуации поддерживают друг друга без каких-то одалживаний. То есть, например, у супруги есть сейчас возможность подзаработать на работе больше. Она начнет, пока муж не найдет новую работу, больше зарабатывать – это тоже нормально. Поэтому, я считаю, что это самое главное.

Мы вначале отношений – конечно, всегда за меня платил супруг. Когда мы стали жить вместе, у нас был примерно одинаковый уровень доходов, и мы вместе распределяли деньги. У нас оставались какие-то свои – часть денег, которые мы на личные цели тратили. Но у нас был общий бюджет, и мы его распределяли. В принципе, в нашей семье никогда не возникает ссор на фоне денег, потому что мы всегда обсуждаем свои финансовые цели. То есть мы знаем финансовые цели общие.

Также нужно до детей доносить финансовые цели. Нельзя говорить: «Я тебе это не куплю, это дорого». То есть, например, если вы сейчас откладываете на квартиру, но ребенок хочет какую-то дорогую игрушку, ты можешь сказать: давай мы это запланируем в следующем или через два месяца и отложим эти деньги именно на твою игрушку. Потому что сейчас финансовая цель семьи – это накопление на квартиру. У тебя, например, будет твоя собственная комната, где мы можем расставить твои игрушки, как ты хочешь, поклеить те обои, которые ты хочешь.