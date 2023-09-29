«Они указывают на тех, кого убрать хотят». Азарёнок и Лазуткин прокомментировали слова Азарова о Карпенкове

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу за мир и суд над враньем. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог Юрий Воскресенский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу за мир и суд над враньем. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политолог Юрий Воскресенский.
Григорий Азаренок, СТВ:
А у нас сейчас змагары новую мульку завели, они ее очень любят. Есть предатель Азаров. Козел! Мне в последнее время нравится, это так смешно, что Латушко про меня, про Николая Николаевича постоянно… Вот люди, которые иуды с ног до головы, просто каждый кончик волоса у них иудин. Они предали и продали все! Всех своих товарищей, всю свою работу, всю свою службу. Эти люди рассказывают про Николая Николаевича, человека, который вышел на улицу лично наводить порядок, он был командир большого подразделения, мог этого не делать, но вышел лично наводить порядок. И про других людей это рассказывается, что они предадут... А это же тонко делается. Они указывают на тех, кого убрать хотят. Это они начитывают, что эта старая их мулька пройдет. Во-первых, смешно, что это прокатит. А во-вторых, просто сам факт – только рожу бить хочется. Такие предатели b рассказывают, что мы предатtли. Это смешно просто.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы сегодня вспоминали «Белый легион». А кто занимался этим делом, не знаете? Азаров занимался. Это, наверное, он Путина так любил, поэтому сажал националистов белорусских. Пускай расскажет. И они же все помнят. Они ненавидят, кто в батальонах, этих националистов в Украине.
Григорий Азаренок:
Ушлый и опытный опер – он все бабло под себя подгреб.
Андрей Лазуткин:
Было у них в ГУБОПе управление по экстремизму. Что это были за экстремисты? Это были футбольные фанаты, в основном «Динамо», нацисты, которые сегодня воюют в Украине. Наверное, Азаров тоже ими занимался, потому что тоже Путина любил больше, чем Лукашенко. Наверное, так это работает. Рассказы для идиотов какие-то… Вот рыбка помнит только то, что минуту назад происходило, больше не помнит. Ладно мы с вами, Григорий, для нас это противник, но для тех, кто с ними с одной стороны баррикады, подумайте, кто рядом с вами. Поэтому, кстати, BYPOL и развалился. У людей там нулевое доверие. Они сегодня выполняют разовые задачи: идите расскажите, как Лукашенко собрались предавать его силовики. «Да-да, собрались предавать, мы точно знаем». Это задачи какой-то пропаганды, а для организации какого-то ядра у них нет даже минимального доверия среди своих.
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