«Они указывают на тех, кого убрать хотят». Азарёнок и Лазуткин прокомментировали слова Азарова о Карпенкове

Григорий Азаренок, СТВ:

А у нас сейчас змагары новую мульку завели, они ее очень любят. Есть предатель Азаров. Козел! Мне в последнее время нравится, это так смешно, что Латушко про меня, про Николая Николаевича постоянно… Вот люди, которые иуды с ног до головы, просто каждый кончик волоса у них иудин. Они предали и продали все! Всех своих товарищей, всю свою работу, всю свою службу. Эти люди рассказывают про Николая Николаевича, человека, который вышел на улицу лично наводить порядок, он был командир большого подразделения, мог этого не делать, но вышел лично наводить порядок. И про других людей это рассказывается, что они предадут... А это же тонко делается. Они указывают на тех, кого убрать хотят. Это они начитывают, что эта старая их мулька пройдет. Во-первых, смешно, что это прокатит. А во-вторых, просто сам факт – только рожу бить хочется. Такие предатели b рассказывают, что мы предатtли. Это смешно просто.

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы сегодня вспоминали «Белый легион». А кто занимался этим делом, не знаете? Азаров занимался. Это, наверное, он Путина так любил, поэтому сажал националистов белорусских. Пускай расскажет. И они же все помнят. Они ненавидят, кто в батальонах, этих националистов в Украине.