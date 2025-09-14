Пока мы проводим небольшие учения в середине страны, НАТО вдоль наших границ запускает масштабную операцию «Восточный страж». Задействовано пространство от Крайнего Севера до Черного и Средиземного морей. А это реакция на в основном-то дроны из пенопласта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей. Подробнее.

Затраты на милитаризацию и убытки бизнеса из-за того, что власти Польши периодически бомбит. Между тем 40 % поляков чувствуют себя незащищенными из-за нехватки денег. Белорусская сторона всем пассажирам отмененных рейсов деньги возвращает в полном объеме.

Руслан Фурс, директор филиала «Минский автовокзал» коммунального транспортного унитарного предприятия «Минсктранс»:

Коллапса не было, мы были готовы к этому. Автовокзал работал в штатном режиме, поэтому возвраты людям делали своевременно. Скажем так, эмоции. Мы объясняли людям, в чем дело. Поэтому, в принципе, ничего страшного для нас не произошло. Если раньше для ЕС культовой была свобода перемещения, то сейчас геополитическим фетишем Евросоюза становится спираль Бруно. Ничто так не объединяет, как чувство страха перед вымышленным врагом.