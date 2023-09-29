Комплексы по производству икры рыб ценных пород появятся в Могилёвской области

Новости Беларуси. Сегодня спрос на Беларусь колоссальный, но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому 2024 год в стране будет объявлен Годом качества. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посетил молочно-товарный комплекс в Белыничском районе. Здесь смогли найти идеальное соотношение цены и качества. Реализация обошлась примерно в 3 миллиона рублей. В то время как в Минской области возведение подобных объектов обходится почти в два раза дороже. Отдельно остановились на теме развития рыбоводческой отрасли. В Могилевской области в ближайшие два года построят новые комплексы по производству икры форели и рыб ценных пород. Проекты перспективны, о чем свидетельствуют предварительные цифры. Глава государства строительство одобрил.

Нам нужно из 25 миллионов икры себе около 5 миллионов, а 20 можем продать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спрос бешеный!

– Сейчас спрос – ее нет. Тем более нет икры, которая именно с родословной.

– Хорошо, без вопросов. Даже попрошу: если чего-то где-то не будет хватать, одолжим немножко денег, но надо это мгновенно построить.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Хорошо.

– Сегодня спрос на малька есть, завтра не будет.

В 2022 году производство рыбы составило более 12,5 тысячи тонн, в 2023 году госпрограмма предусматривает произвести 17 300 тонн. В хозяйствах проводят расчистку прудов от жесткой растительности, лечебно-профилактические мероприятия для обеспечения биологической безопасности отрасли, также продолжается работа по повышению разнообразия рыболовных угодий.

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