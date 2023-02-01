Три года живёшь с человеком и не знаешь его. Можно ли проверить надёжность мужчины перед замужеством?

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: У меня была ситуация. Человек проверяется, конкретно мужчина, только когда рождается ребенок. Когда нет никаких проблем, все хорошо – три года ты живешь с человеком в одном доме, его не знаешь. Когда рождается ребенок, тогда вся эта чертовщина просто лезет. Я разошлась с мужем, когда ребенку было три месяца. Я одна воспитываю до сих пор. То есть как проверить, где эта гарантия?

Валерий Шмат, заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель арт-группы «Беларусы»:

Первое, я считаю, что нужно смотреть все-таки на семью человека, в которой он воспитывался. Не зря раньше говорили, даже в «Домострое» писали: смотри на мать, отца, на те условия, в которых воспитывался этот ребенок, девушка, мужчина, женщина. Раньше говорили: смотри на благочестивость. Что же такое благочестие? Это ряд положительных черт. Потому что за жизнь бы люди проявились. Ведь сейчас общество очень скрыто, то есть ты делаешь неизвестно что, и вероятность того, что об этом кто-то узнает, маленькая. Поэтому проверяются люди, как говорят, на вшивость в таких мелочах. И не словами – только поступки важны. Потому что все мы умеем красиво говорить, когда надо, писать стихи, если надо. Все умеем улыбаться и при первом впечатлении создавать элемент, что мы крутые, классные, достигшие финансово, эмоционально выросли. Но поступки наши часто говорят о другом.

Не подхожу к плите вообще и не убираю дома. Каково быть замужем за турком? История белоруски – подробнее здесь.