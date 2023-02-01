Это не любовь, а одержимость. Какие последствия может иметь приворот?

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы, как никто знаете, на что люди готовы пойти, чтобы понравиться и приворожить человека. К вам обращались?

Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт:

Безусловно, ко мне периодически обращаются, но уже все прекрасно знают, что я это не приветствую. Уже никто не обращается, но такие ситуации, конечно, были. Потому что влюбленный человек – одержимый. Это даже не любовь, а одержимость, и нужно человеку объяснить его гормональный всплеск, что с ним происходит с разной точки зрения – психологической, эзотерической. Возможно, есть такой шанс, что до него что-то дойдет, но мало. Ольга Шерснева:

Чем вообще они аргументируют это? То есть я хочу понравиться, привязать к себе или как? Людмила Бандовская:

Обычно это происходит таким образом, что все было хорошо, на него навели порчу, кто-то что-то сделал, его увел – всякий этот бред. Поэтому он же меня любил, любит, я хочу его вернуть. Мужчины, кстати, тоже занимаются подобными делами. Ко мне, кстати, мужчины обращались гораздо чаще, чем женщины: «Хочу ее». Объясняешь все последствия, ответственность, что карма не дремлет. Я считаю, что есть какие-то, наверное, психологические отклонения у человека. Потому что здоровый человек психологически и эмоционально будет понимать, что удерживать другого человека против его воли – это грех.