Это не любовь, а одержимость. Какие последствия может иметь приворот?
Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы, как никто знаете, на что люди готовы пойти, чтобы понравиться и приворожить человека. К вам обращались?
Людмила Бандовская, парапсихолог, эзотерик, энергопрактик, таро-терапевт:
Безусловно, ко мне периодически обращаются, но уже все прекрасно знают, что я это не приветствую. Уже никто не обращается, но такие ситуации, конечно, были. Потому что влюбленный человек – одержимый. Это даже не любовь, а одержимость, и нужно человеку объяснить его гормональный всплеск, что с ним происходит с разной точки зрения – психологической, эзотерической. Возможно, есть такой шанс, что до него что-то дойдет, но мало.
Ольга Шерснева:
Чем вообще они аргументируют это? То есть я хочу понравиться, привязать к себе или как?
Людмила Бандовская:
Обычно это происходит таким образом, что все было хорошо, на него навели порчу, кто-то что-то сделал, его увел – всякий этот бред. Поэтому он же меня любил, любит, я хочу его вернуть. Мужчины, кстати, тоже занимаются подобными делами. Ко мне, кстати, мужчины обращались гораздо чаще, чем женщины: «Хочу ее». Объясняешь все последствия, ответственность, что карма не дремлет. Я считаю, что есть какие-то, наверное, психологические отклонения у человека. Потому что здоровый человек психологически и эмоционально будет понимать, что удерживать другого человека против его воли – это грех.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Если девушка в отчаянии хочет вернуть, приворожить молодого человека, которого она любит, который ей нравится, какие гарантии? Действительно можно приворожить человека? Действительно против его воли можно заставить, что он придет к тебе под двери, скажет, что я люблю тебя?
Людмила Бандовская:
Наверное, можно, кто-то же делает. Я не знаю, просто подобным не занимаюсь. Когда девушке объясняешь: «Представь, ты его любишь, а он тебя не любит. Он любит другую женщину, девушку. Ты его приворожила, то есть его физическое тело остается с тобой. Но его эмоциональное тело, сердечная чакра, ум все равно с другой женщиной. Они не могут физически, допустим, находиться вместе, но он тебя не любит, к тебе холодный. Ты такую жизнь себе хочешь?»
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