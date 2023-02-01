Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Никуда не денется, влюбится и женится. У нас есть статистика на этот счет. Исследование проводилось в России, вот какие данные: к гадалкам, экстрасенсам и магам обращаются за помощью 67 % россиянок и только 4 % россиян,12 % пользовались услугами гадалок несколько раз, 7 % – один раз и только 1 % – довольно регулярно. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я могу сказать, что сейчас достаточно популярно. В моем окружении, мои подруги и, я признаюсь, сама ходила к астрологам, нумерологам на совместимость пары – действительно ли это мой человек, действительно ли мы подходим друг другу. Мне кажется, это очень сейчас популярно. Дарья, вы так делали, когда собирались выйти замуж?

Дарья Боздам, косметолог:

Ходила ли я к астрологам? Ольга Шерснева:

Да, на совместимость. Дарья Боздам:

Нет, я в это не верю. Я считаю, что мы то, во что мы верим. Если человек верит в порчу, привороты – значит они непременно будут, мы притягиваем эти ситуации. Я считаю, что если люди любят – это же так классно. Наталья Надольская:

Наталья, вы как психолог как можете объяснить желание женщин, а это 67 %, прибегать к услугам магов, эзотериков в надежде получить желаемого мужчину? О чем это говорит, почему они так хотят этого волшебства?