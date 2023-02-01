Прямой эфир

Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?

01 февраля 2023 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Любовь – прекрасное чувство, которое окрыляет нас и толкает на подвиги. Но бывает так, что эмоции берут верх над разумом, разрушая все вокруг. Здесь важно сохранить себя, свою психику и не стать жертвой манипуляций. О том, нужно ли в отношениях чем-то жертвовать, идти на компромиссы или все-таки продавливать свою позицию, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Никуда не денется, влюбится и женится. У нас есть статистика на этот счет. Исследование проводилось в России, вот какие данные: к гадалкам, экстрасенсам и магам обращаются за помощью 67 % россиянок и только 4 % россиян,12 % пользовались услугами гадалок несколько раз, 7 % – один раз и только 1 % – довольно регулярно.  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Я могу сказать, что сейчас достаточно популярно. В моем окружении, мои подруги и, я признаюсь, сама ходила к астрологам, нумерологам на совместимость пары – действительно ли это мой человек, действительно ли мы подходим друг другу. Мне кажется, это очень сейчас популярно. Дарья, вы так делали, когда собирались выйти замуж?  

Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?-4

Дарья Боздам, косметолог:  
Ходила ли я к астрологам?  

Ольга Шерснева:  
Да, на совместимость.  

Дарья Боздам:  
Нет, я в это не верю. Я считаю, что мы то, во что мы верим. Если человек верит в порчу, привороты – значит они непременно будут, мы притягиваем эти ситуации. Я считаю, что если люди любят – это же так классно.  

Наталья Надольская:  
Наталья, вы как психолог как можете объяснить желание женщин, а это 67 %, прибегать к услугам магов, эзотериков в надежде получить желаемого мужчину? О чем это говорит, почему они так хотят этого волшебства?  

Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?-7

Наталья Матвиенко, психолог:  
Это детская позиция.  

Наталья Надольская:  
Хочу новогоднего чуда.  

Наталья Матвиенко:  
Хочу новогоднего чуда, верю, я не причем. Условно говоря, как ребенок, например, от родителей чего-то ждет.  

Ольга Шерснева:  
В магазине истерит.  

Нет уважения к чувствам другого человека. Стоит ли обращаться к эзотерикам, чтобы вернуть любовь?-10

Наталья Матвиенко:  
Да, или в магазине что-то хочу. То есть за этим нет уважения, например, к чувствам другого. Потому что, такое красивое слово «любовь», но если, например, мы любим человека, то хотим, чтобы он был счастлив, искренне ему этого желаем. Тогда, если человек счастлив с кем-то другим – это очень сложно, не дай Бог никому оказаться в такой ситуации. Это нужно принять, уважать, понимать, что, может быть, нет совместимости, я что-то делала не так. Это взрослая позиция: взять ответственность за то, что произошло – свою часть. А детская позиция – это наколдуйте, верните.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

Читайте также:  

Три года живешь с человеком и не знаешь его. Можно ли проверить надежность мужчины перед замужеством?  

Не подхожу к плите вообще и не убираю дома. Каково быть замужем за турком? История белоруски  

Это не любовь, а одержимость. Какие последствия может иметь приворот?  

# Необычное # общество # Наталья Надольская # Ольга Шерснёва # Дарья Боздам # Наталья Матвиенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Три года живёшь с человеком и не знаешь его. Можно ли проверить надёжность мужчины перед замужеством?
01 февраля 2023 19:24

Три года живёшь с человеком и не знаешь его. Можно ли проверить надёжность мужчины перед замужеством?

Результаты уже есть. Насколько белорусские лыжники-юниоры готовы конкурировать с россиянами?
01 февраля 2023 18:56

Результаты уже есть. Насколько белорусские лыжники-юниоры готовы конкурировать с россиянами?

«Получены самые высокие результаты в мире». В Беларуси запустят производство ДНК-вакцины против рака
01 февраля 2023 18:17

«Получены самые высокие результаты в мире». В Беларуси запустят производство ДНК-вакцины против рака