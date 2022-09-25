«Их никто спасать не будет». Предприятия ЕС на грани банкротства, когда одумается правительство?

Надежда Сасс с новой программой «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Программа для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события отразятся на жизни каждого и жизни страны. Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход?

Надежда Сасс, СТВ:

Действительно ли правительство Шольца вину за нынешний кризис возлагает на Российскую Федерацию? Но ведь за противодействие кризису отвечает в любом случае само правительство. Как вы в целом оцениваете меры, которые предпринимает Шольц и его команда для решения насущных проблем?

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):

Я думаю, что Шольц и само правительство дискредитировали себя за этот один год правления дальше некуда. Мы начнем с высказываний всех его министров, можно по очереди перечислять. Если министр иностранных дел говорит, что мне все равно, что думают мои избиратели, я буду делать то, что хочу, если министр экономики не знает, что такое банкротство… Это не банкротство, что нас ожидает, говорит он в телевизоре, это просто предприятия перестанут работать. У меня сын в 10 класс ходит, у него глаза на лоб полезли от такого интеллекта. Надежда Сасс:

Есть ли в Берлине понимание того, что речь идет о долгосрочной потере немецкой промышленностью своей конкурентоспособности? Вальдемар Гердт:

Я думаю, это понимание есть даже уже и у простых граждан. Потому что все процветание немецкое и все чудо экономическое, которое происходило после войны, оно базировалось на двух столбах. Первое – это трудолюбие немецкого народа, не буду расшифровывать, это понятно всем. И второе – это все-таки были дешевые энергоносители. Возьмем газ, мы покупали за 190, потом за 290 евро за тысячу кубов. И продавали своему народу за 450. И на этом выросла экономика и стала конкурентоспособной. И по этому принципу продавалось на предприятия.

Надежда Сасс:

У меня вопрос к Станиславу. Действительно ли приемлемые цены на немецкий машиностроительный и прочий экспорт, он удерживался во многом благодаря доступу к дешевым относительно российским ресурсам? Естественно, сейчас это все прекратилось. Станислав, как вы считаете, что ждет немецкую экономику в целом и как будет справляться правительство Шольца с этой историей?

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации:

Ее ждет деиндустриализация, ее ждет потеря конкурентоспособности по сравнению с такими новыми промышленными странами, как Китай и Турция. И со старыми промышленными странами, типа Америки, которая с удовольствием возьмет часть предприятий себе. Рост безработицы, с которым придется иметь дело правительству, придется находить ресурсы, чтобы платить пособия по безработице. А в целом Германия может опуститься до уровня Испании. Это не только моя точка зрения, это Хавьер Власов Блас из Bloomberg пишет. Нельзя сказать, что Испания – это плохое место для жизни, но это уже ни разу не конкурент, не лидер промышленный, технологический, экономический Европы. Если Германия хочет спуститься до уровня Испании, если это решение ее народа, ее элиты, значит пусть так будет.

Вальдемар Гердт:

Я думаю, вопрос не в том, хотят ли немцы или не хотят. Есть та сила, которая управляет этими процессами, и она очень это не хочет. Очень глубокие эксперты, уравновешенные, приятно слушать. И понимание того, что мы примерно в одном поле, оно есть. Есть те, которые убирают эту экономику с поля конкуренции. И это уже пошло. Нефть, например, принимаются санкции в отношении российской нефти. И вдруг Америка увеличивает на 16 % закупку нефти в России. Когда наши политики говорят, а как же так, вы нам запретили, а сами… Ответ американцев: извините, это же не мы, у нас частные предприятия, у нас свобода и рыночная экономика. То же самое с удобрениями. Приняли санкции по удобрениям все вместе, через неделю Америка поняла, отменила их, а Евросоюз три месяца держал санкции на удобрения, обескровив свое сельское хозяйство. Надежда Сасс:

Грозят ли Германии массовые акции протеста этой зимой? Потому как, со слов немецких коллег, мы понимаем, что ситуация критична.

Александр Шпаковский, политолог:

Будут выступления достаточно массовые. На сегодня эти выступления уже в Германии фиксируются. Более того, проблемы Германии заключаются в том, что нынешняя правящая верхушка действует не только вопреки национальным интересам, но и слабо соизмеряет свои действия с общественными настроениями. Понятно, что средствами пропаганды они пытаются убедить общество в необходимости проведения таких мер, но общество им не верит. Опираясь на немецкие же опросы, опубликованные в немецкой прессе, можно сказать, что в конце августа, допустим, уровень недоверия политикой канцлера Шольца составлял 62 %. Госпожа Анналена Бербок, руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ, сказала, что они не собираются учитывать мнение граждан в данном вопросе. Народ превращается в пассивного статиста в данных процессах. Это прискорбно и для Германии, и для всего мира, потому что роль Германии в мировой экономике и глобальных политических, экономических процессах очень велика. Соответственно, дестабилизация, снижение роли Германии – это почувствует на себе каждый, поверьте. Надежда Сасс:

Вальдемар, скажите, мы наблюдаем такую картину, что Европа утратила ярких лидеров. Как вы считаете, предшественница канцлера Шольца, Ангела Меркель, допустила бы такую ситуацию? Я знаю, что вы критично относились к ней, но если сравнивать? Вальдемар Гердт:

Она создала предпосылки к этой ситуации. Конечно, у нее был намного выше авторитет, чем у Шольца. И она смогла бы вот этот долголетний шпагат, который она всегда делала, возможно, смягчить все эти процессы. Но предпосылки к этому были созданы ею самой. У нас действительно не осталось ни одного яркого политика. И это результат 10-летней работы иностранных служб по воспитанию наших политических элит. И в парламенте тоже.

Станислав Митрахович:

Я хотел бы вспомнить историю про Конституцию. Тогда в Германии принимал решение парламент, а во Франции был референдум, где в итоге отвергли проекты Конституции Европейского союза. Это вам пример, как давно Германия не хотела учитывать мнение людей, ярчайший пример. Мне часто говорят, что через медиа будет навязана идея, что во всем виновата Россия, люди не будут протестовать. Смотрите, если нет боязни, что люди скажут, что власть Германии тоже несет ответственность, откуда же тогда фраза госпожи Бербок о том, что ей все равно, о чем будут думать ее избиратели. Значит она соображает, что у населения может быть другая точка зрения. Иначе бы эта фраза не прорвалась. Многие считают, люди, которые живут в России, Украине, Беларуси, что в Германии одни богатые люди, а повышение платы – это все ерунда. В Германии есть миллионы людей, для которых лишние несколько сотен евро, а уж тем более тысяч, отдать – это не мелочь, а серьезный удар. Эти люди тоже заслуживают право, чтобы их услышали. Александр Шпаковский:

На сегодня итоги: разрыв между сверхбогатыми и всеми остальными увеличился. То есть мировой олигархат заработал, а все остальные проиграли. Вот смысл происходящих процессов. То же самое и этот украинских кризис, который выступает казусом белли для определенных управленческих решений.

Надежда Сасс:

Действительно, если мы посмотрим на результаты выборов в Италии, если мы взглянем на ситуацию с Венгрией, настроения Греции, Кипра, все-таки отделяется уже определенная часть государств Европейского союза, которая не согласна с той повесткой, которую диктует руководство Европейского союза. Может быть, найдутся те смельчаки, которые скажут: в первую очередь будем думать о наших личных интересах? Станислав Митрахович:

Я думаю, что для это даже необязательно менять правительство, партию у власти. Даже внутри действующих элит могут возникнуть предположения, что нужна какая-то коррекция курса, которая приведет к потенциальному, через год, компромиссу с Россией. Потому что иначе конфликты слишком опасные для всех. Что касается Италии, если бы с правительством Марио Драги было все хорошо, что ж они тогда потеряли власть? Надежда Сасс:

На постсоветском пространстве существует миф о богатой и процветающей Европе и нищем СНГ. И как быстро жители Беларуси поймут, что это больше не так? И, возможно, такие страны, как Беларусь, будут притягивать таких людей, которые недовольны уровнем жизни в Европейском союзе? Вальдемар, скажите, вас прельщает идея, возможно, даже переезда в Беларусь?

Вальдемар Гердт:

Это не только меня прельщает. Я уже начал говорить об этом. 52 % малых и средних предприятий, их никто спасать не будет. Они сейчас уже смотрят место дислокации, где энергоносители, по крайне мере, прогнозируемые. И перемещение капитала и предприятий будет не только в Латинскую Америку, в которую уже за прошлый год уехало 220 тысяч человек с Германии с достатком от 6,5 тысячи до миллиона. То есть средний бизнес поднялся и пошел в Латинскую Америку. Надо создавать условия, я сейчас интенсивно работаю над тем, чтобы проработать программу условия перемещения российских немцев как более открытой мобильной группы для такого перемещения в сторону Востока и в сторону Запада. Нам этого не избежать. А по отношению основного состояния Германии, в прошлом году на это время прожиточный минимум был 1 380 евро. Это потребительская корзина и все остальное. Сегодня мой старший сын получил перерасчет нового тарифа на газ. У него газ вместо 180 за месяц стал 820 евро. Зарплата не увеличилась, пенсия не увеличилась. «Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами. Читайте здесь. Надежда Сасс:

Президент Беларуси Александр Лукашенко не остался в стороне и решил поддержать европейских коллег. Может одумаются, как вы думаете?

Александр Шпаковский:

Честно? Не одумаются. Не одумаются, к сожалению, особенно руководители польского государства, потому что там есть определенный идеологический заряд, есть и обязательства перед патронами в США. И контролеры туда поставлены хорошие, не зря туда отправили младшего Бржезинского. И меры, предпринимаемые Польшей, указывают на долгосрочный характер замыслов о проведении недружественной агрессионной политики в отношении Беларуси и России. Вот та беспрецедентная милитаризация, которая там разворачивается, те миллиардные вложения – тревожно, это ружье рано или поздно выстрелит. Надежда Сасс:

Станислав, давайте подытожим нашу программу, буквально несколько предложений.