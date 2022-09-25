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Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока

25 сентября 2022 17:38
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Новости Беларуси. Гиппократ называл его верным средством для лечения чахотки, Авиценна рекомендовал пить всем, кто страдает заболеваниями дыхательных путей. «Соком жизни» еще в древности называли козье молоко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Беларуси этот суперфуд найти достаточно проблематично. Дело в том, что козы в промышленных масштабах у нас как-то не прижились, что ли. Но в последнее время интерес к такому молоку оживился, и в Могилевской области открыли первую государственную козью ферму. Это часть госпрограммы «Аграрный бизнес». Так что первая партия «сока жизни» появится в наших магазинах буквально через пару месяцев.

Юлия Мычка познакомилась с обитателями бодливого стада.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-1

Нашу съемочную группу козье царство встречает с любопытством. Каждая приличная коза считает своим долгом при знакомстве первым делом попробовать незнакомца на вкус. Таким образом высказать свое расположение, и, кажется, диалог налажен.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-4

Ой, вы мои малыши. Скажите, пожалуйста, как вас кормят, довольны ли вы питанием?

Под крышей могилевской фермы сейчас дружно уживаются 150 коз двух пород: альпийская и зааненская. И это только начало. В планах увеличить рогатое поголовье до пяти сотен. Такая цифра позволит полностью закрыть потребность страны в племенном молодняке с высокой генетической ценностью.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-7

Юлия Мычка, корреспондент:
Козы зааненской породы очень любопытные и дружелюбные, они имеют такую генетическую особенность – маленькие белые сережки.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-10

Такие породы выбраны неслучайно: животные имеют высокую молочную продуктивность, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе. Хорошо переносят экстремальные погодные условия.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-13

Николай Орленок, директор Могилевского госплемпредприятия:
Они уже зимовали в прошлом году, никаких вопросов не было. Помещение у нас хорошее, просторное, с нормальными параметрами микроклимата, вода с подогревом. То есть проблем никаких не возникало.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-16

Больше остальных козы радуются животноводу Василию Михайловичу который их кормит. Любимая вкусняшка – комбикорм. Такой десерт превращает прыгучее стадо в ровный полосатый строй.

Идея наладить молочное козоводство в стране возникла на основе современного тренда ЗОЖ с акцентом на правильное питание. С каждым годом все больше белорусов активно включают этот продукт в свой рацион. Хотя немало и тех, кто воспринимают его как невкусное лекарство. Молоко от этих коз не имеет специфического запаха. Секрет прост: особенность породы и правильное содержание.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-19

Николай Орленок:
Нельзя ничем их, во-первых, баловать. Во-вторых, это племенное хозяйство, здесь даже находиться много нельзя многим людям. Здесь экспериментировать не стоит, нужно получать хороший продукт хорошего качества.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-22

Доят коз специальным аппаратом. На сдачу молока они идут охотно, знают, что в это время они смогут лакомиться. Да и сам процесс, по всей видимости, не доставляет им никаких неудобств. Елена Гончарова, которая раздаивает молодое стадо, объясняет, что подход к козам нужен ласковый – иного не приемлют, перестают слушаться и даже обижаются.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-25

Елена Гончарова, оператор машинного доения козьей фермы Могилевского госплемпредприятия:
С козами работать интересно, это новое для нас животное. Конечно, они отличаются от крупного рогатого скота.

Елена и сама заинтересована, чтобы продукт от ее рогатых подопечных как можно быстрее появился на полках магазинов.

Елена Гончарова:
Молоко я козье пью и пью его с детства, потому что у меня аллергия на все молочные продукты. Я хорошо отношусь к нему и думаю, что да, молоко для нашей страны очень нужно. Оно как диетическое питание должно быть.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-28

Сейчас на ферме доится только 36 голов, каждая из которых в среднем в сутки дает по 2,5 литра молока. Для первого года это хороший результат. Планы на перспективу – достигнуть восьми литров. Пока ценный продукт идет исключительно на выпойку малышей. Эти 35 шустрых козлят появились на свет уже здесь.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-31

В планах у предприятия продавать племенных животных и семенной материал с высокой генетической ценностью. Питательное гипоаллергенное молоко готовы перерабатывать на Шкловском маслодельном заводе.

Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока-34

Юлия Кадушкина, заведующая молочной лабораторией Могилевского госплемпредприятия:
Аминокислотный состав белков козьего молока очень близок к аминокислотному составу белков грудного женского молока. Козье молоко содержит меньше холестерина, очень богато витаминами А, С, В1, В12 и при всем при этом в легкоусвояемой форме. Поэтому козье молоко способствует укреплению костей.

Первая партия «бодливого» молока должна появиться в продаже через 2-3 месяца.

# Продукты питания # общество # Юлия Мычка # Николай Орленок # Елена Гончарова # Юлия Кадушкина # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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