Им не брезговали Гиппократ и Авиценна. Раскрываем полезные свойства козьего молока

Новости Беларуси. Гиппократ называл его верным средством для лечения чахотки, Авиценна рекомендовал пить всем, кто страдает заболеваниями дыхательных путей. «Соком жизни» еще в древности называли козье молоко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси этот суперфуд найти достаточно проблематично. Дело в том, что козы в промышленных масштабах у нас как-то не прижились, что ли. Но в последнее время интерес к такому молоку оживился, и в Могилевской области открыли первую государственную козью ферму. Это часть госпрограммы «Аграрный бизнес». Так что первая партия «сока жизни» появится в наших магазинах буквально через пару месяцев. Юлия Мычка познакомилась с обитателями бодливого стада.

Нашу съемочную группу козье царство встречает с любопытством. Каждая приличная коза считает своим долгом при знакомстве первым делом попробовать незнакомца на вкус. Таким образом высказать свое расположение, и, кажется, диалог налажен.

Ой, вы мои малыши. Скажите, пожалуйста, как вас кормят, довольны ли вы питанием? Под крышей могилевской фермы сейчас дружно уживаются 150 коз двух пород: альпийская и зааненская. И это только начало. В планах увеличить рогатое поголовье до пяти сотен. Такая цифра позволит полностью закрыть потребность страны в племенном молодняке с высокой генетической ценностью.

Юлия Мычка, корреспондент:

Козы зааненской породы очень любопытные и дружелюбные, они имеют такую генетическую особенность – маленькие белые сережки.

Такие породы выбраны неслучайно: животные имеют высокую молочную продуктивность, устойчивы к болезням и неприхотливы в уходе. Хорошо переносят экстремальные погодные условия.

Николай Орленок, директор Могилевского госплемпредприятия:

Они уже зимовали в прошлом году, никаких вопросов не было. Помещение у нас хорошее, просторное, с нормальными параметрами микроклимата, вода с подогревом. То есть проблем никаких не возникало.

Больше остальных козы радуются животноводу Василию Михайловичу который их кормит. Любимая вкусняшка – комбикорм. Такой десерт превращает прыгучее стадо в ровный полосатый строй. Идея наладить молочное козоводство в стране возникла на основе современного тренда ЗОЖ с акцентом на правильное питание. С каждым годом все больше белорусов активно включают этот продукт в свой рацион. Хотя немало и тех, кто воспринимают его как невкусное лекарство. Молоко от этих коз не имеет специфического запаха. Секрет прост: особенность породы и правильное содержание.

Николай Орленок:

Нельзя ничем их, во-первых, баловать. Во-вторых, это племенное хозяйство, здесь даже находиться много нельзя многим людям. Здесь экспериментировать не стоит, нужно получать хороший продукт хорошего качества.

Доят коз специальным аппаратом. На сдачу молока они идут охотно, знают, что в это время они смогут лакомиться. Да и сам процесс, по всей видимости, не доставляет им никаких неудобств. Елена Гончарова, которая раздаивает молодое стадо, объясняет, что подход к козам нужен ласковый – иного не приемлют, перестают слушаться и даже обижаются.

Елена Гончарова, оператор машинного доения козьей фермы Могилевского госплемпредприятия:

С козами работать интересно, это новое для нас животное. Конечно, они отличаются от крупного рогатого скота. Елена и сама заинтересована, чтобы продукт от ее рогатых подопечных как можно быстрее появился на полках магазинов. Елена Гончарова:

Молоко я козье пью и пью его с детства, потому что у меня аллергия на все молочные продукты. Я хорошо отношусь к нему и думаю, что да, молоко для нашей страны очень нужно. Оно как диетическое питание должно быть.

Сейчас на ферме доится только 36 голов, каждая из которых в среднем в сутки дает по 2,5 литра молока. Для первого года это хороший результат. Планы на перспективу – достигнуть восьми литров. Пока ценный продукт идет исключительно на выпойку малышей. Эти 35 шустрых козлят появились на свет уже здесь.

В планах у предприятия продавать племенных животных и семенной материал с высокой генетической ценностью. Питательное гипоаллергенное молоко готовы перерабатывать на Шкловском маслодельном заводе.