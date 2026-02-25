Председатель ГА ООН отметила, что ей надо как-то «переварить» действия Вашингтона.
Эту должность заняла экс-глава МИД Германии Анналена Бербок.
Ее политика в отношении поставок оружия в Украину отличалась от более сдержанной позиции канцлера Шольца.
Дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели был украинским нацистом.
Логвинов: на посту главы МИД ФРГ Бербок продемонстрировала отсутствие профессионализма.
Кенесберг был взят 9 апреля 1945 года силами советских войск.
BZ: для незападных стран поведение Бербок – показатель беспомощности ФРГ.
Захарова: Бербок не обладает профессионализмом для работы председателем ГА ООН.
Анналена Бербок вместо того, чтобы помочь Германии выбраться из глубокого экономического кризиса, учит других, как жить.
Политики Сирии приложили руку к сердцу, избегая рукопожатий с Бербок.
Глава МИД ФРГ не исключила отправку миротворческих сил Германии на территорию Украины.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что ее визит в Китай был нацелен на запуск процесса мирного урегулирования в Украине.
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