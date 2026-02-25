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Новости по тегу #Анналена Бербок

Бербок: Вашингтон хотел убрать из резолюции по Украине пункт о «справедливом мире»
25 февраля 2026 11:30

Бербок: Вашингтон хотел убрать из резолюции по Украине пункт о «справедливом мире»

80-я сессия Генассамблеи ООН началась с принесения присяги новым главой Организации
10 сентября 2025 08:17

80-я сессия Генассамблеи ООН началась с принесения присяги новым главой Организации

Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк
30 июня 2025 13:26

Экс-глава МИД Германии Бербок покидает Бундестаг и едет в Нью-Йорк

Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова
28 июня 2025 09:25

Запад целенаправленно ставит потомков нацистов на руководящие посты – Захарова

Избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран – Логвинов
23 апреля 2025 13:34

Избрание Бербок председателем ГА ООН противоречило бы интересам стран – Логвинов

Мария Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга
09 апреля 2025 13:24

Мария Захарова передала привет Бербок в день взятия Кёнигсберга

В ФРГ забили тревогу из-за реакции РФ на заявления Бербок
02 апреля 2025 13:27

В ФРГ забили тревогу из-за реакции РФ на заявления Бербок

«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок
02 апреля 2025 09:15

«Гибридное непонятно что». В МИД РФ усомнились в образовании Бербок

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа
25 марта 2025 17:03

МИД Беларуси посоветовал министру иностранных дел Германии заняться проблемами своего народа

Бербок сообщила, что ожидала отказа от рукопожатия от представителя Сирии
04 января 2025 13:34

Бербок сообщила, что ожидала отказа от рукопожатия от представителя Сирии

Бербок не исключила отправку немецких военных в Украину
04 декабря 2024 11:16

Бербок не исключила отправку немецких военных в Украину

Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине
02 декабря 2024 13:07

Бербок намерена обсудить с Китаем урегулирование конфликта в Украине