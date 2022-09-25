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На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?

25 сентября 2022 17:20
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Новости Беларуси. Пандемия, миграционный кризис, итальянские забастовки польских стражей границы, гибридная война – это настоящее испытание на прочность. Как отметил глава государства на встрече с председателем ГТК, таможня – на переднем рубеже, на страже экономической безопасности страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?-1

На границе говорят: период сейчас сложный. Геополитическая повестка диктует свое. Только в Гродненской региональной таможне отмечают рост правонарушений на 60 %. К тому же, Запад ввел запрет на движение белорусских перевозчиков по Евросоюзу. Ответной мерой стало ограничение движения европейских грузовиков по нашей стране. Таможня сработала оперативно.

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?-4

Александр Пихун, начальник Гродненской региональной таможни:
Нам пришлось буквально в течение нескольких дней в корне поменять нашу работу. Было определено в зоне деятельности таможни 9 мест перегрузок, перецепок, мы в круглосуточном режиме фактически организовали эту работу. Я повторюсь – в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить вот это движение товаров через границу. Это сегодня работает. Скажу так, что в сутки у нас перецепку, перегрузку производят более 600 транспортных средств.

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?-7

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?-9

Несмотря на санкции, Гродненская региональная таможня перечислила более 350 миллионов рублей в бюджет страны – это практически на уровне 2021 года. Не снизилось и количество транспортных средств, которые пересекли границу. Только поток видоизменился.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста «Привалка»:
За 2022 год произошло значительное увеличение количества легковых автомобилей, проследовавших через таможенную границу Евразийского экономического союза. За 8 месяцев 2022 года через пункт пропуска «Привалка» проследовало 95 тысяч легковых транспортных средств. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – более чем в 10 раз.

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?-12

Правда, та же польская сторона выполняет лишь 40 % международных договоренностей по пропуску транспорта. Это не может не создавать проблем для наших служб и всех перевозчиков. К тому же до сих пор в одностороннем порядке закрыт крупнейший транспортный коридор «Кузница». Но даже в этих условиях идет совершенствование инфраструктуры: реконструкция в пунктах пропуска «Бенякони» и «Котловке». Следующий на очереди – «Берестовица». Задача сегодня – обеспечить комфортные условия для людей, пересекающих границу, и защитить экономические интересы страны.

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# Таможня Беларуси # общество # Александр Пихун # Дмитрий Парфенов # Галина Буро # Фотофакт

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