На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?

Новости Беларуси. Пандемия, миграционный кризис, итальянские забастовки польских стражей границы, гибридная война – это настоящее испытание на прочность. Как отметил глава государства на встрече с председателем ГТК, таможня – на переднем рубеже, на страже экономической безопасности страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На границе говорят: период сейчас сложный. Геополитическая повестка диктует свое. Только в Гродненской региональной таможне отмечают рост правонарушений на 60 %. К тому же, Запад ввел запрет на движение белорусских перевозчиков по Евросоюзу. Ответной мерой стало ограничение движения европейских грузовиков по нашей стране. Таможня сработала оперативно.

Александр Пихун, начальник Гродненской региональной таможни:

Нам пришлось буквально в течение нескольких дней в корне поменять нашу работу. Было определено в зоне деятельности таможни 9 мест перегрузок, перецепок, мы в круглосуточном режиме фактически организовали эту работу. Я повторюсь – в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить вот это движение товаров через границу. Это сегодня работает. Скажу так, что в сутки у нас перецепку, перегрузку производят более 600 транспортных средств.

Несмотря на санкции, Гродненская региональная таможня перечислила более 350 миллионов рублей в бюджет страны – это практически на уровне 2021 года. Не снизилось и количество транспортных средств, которые пересекли границу. Только поток видоизменился.





Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста «Привалка»:

За 2022 год произошло значительное увеличение количества легковых автомобилей, проследовавших через таможенную границу Евразийского экономического союза. За 8 месяцев 2022 года через пункт пропуска «Привалка» проследовало 95 тысяч легковых транспортных средств. Это значительное увеличение по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – более чем в 10 раз.