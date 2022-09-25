«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?

Новости Беларуси. Когда ЕС ввел запрет на въезд белорусских грузовиков, нашим специалистам пришлось оперативно реагировать. Пандемия, миграционный кризис, итальянские забастовки польских стражей границы, гибридная война – это настоящее испытание на прочность. Как отметил глава государства на встрече с председателем ГТК, таможня – на переднем рубеже, на страже экономической безопасности страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как идет контроль за выполнением мероприятий антисанкционного характера, что с совершенствованием инфраструктуры на пунктах пропуска и таможенных технологий – этими вопросами интересовался Президент. В целом, работа выстроена. Все вопросы оперативно решаются. Есть еще один повод вспомнить о работе белорусских таможенников. На неделе они отметили свой профессиональный праздник. Этот год был крайне непростой. Но никуда не делись и основные функции этой службы. Галина Буро отправилась на западные рубежи нашей страны, чтобы узнать, кому таможня дает добро, а для кого въезд запрещен.

Давай, зайчик. Супер, да! Молодец!

Немецкой овчарке по кличке Икар 3 года. И ее нос один из лучших в таможне. Наркотики и взрывчатку учует на раз. Кинолог Наталья Евлошевич уже сбилась со счета, сколько нарушителей вычислил Икар. Говорит, даже техника может подвести, а нос собаки не обманешь. В автобусе на бутерброды и печенье в сумках туристов не отвлекается, для овчарки главное – выполнить команду хозяйки.

Наталья Евлошевич, старший инспектор кинологического отдела Гродненской региональной таможни:

Молодой человек в кошельке перемещал марихуану, и, собственно, сам Икар нам показал своим поведением – по поведению стало понятно, что молодой человек может перемещать какое-либо запрещенное вещество. После чего были проведены дальнейшие проверочные мероприятия. И обнаружено, да, в кошельке он перемещает марихуану. Экстренный выезд на границу тоже про них. Прежде чем из-за подозрений разбирать автомобиль, собака должна подтвердить «запрещенку». А бывает достаточно и электронных помощников. Пункт пропуска «Привалка», белорусско-литовская граница.

Смотрите, инспектор протирает руль специальной салфеткой. И тут же делает тест на детекторе по обнаружению следов различных веществ. Объясняем на пальцах.

Галина Буро, корреспондент:

Журналисты любят все проверять на себе. Поэтому решили испытать этот детектор. Давайте. Это быстро будет?

– Да, буквально пару секунд.

– Что-то волнительно.

– Все, проходите, у вас ничего нет.

Павел Шахов, главный инспектор отдела таможенных операций и контроля №4 таможенного поста «Брузги»:

Он выдает наиболее распространенные виды наркотиков – это каннабис или амфетамин и взрывчатые вещества от тротила, гексогена и так далее. Детекторы, камеры, сканеры. Такие гаджеты на таможне – требование времени. Ведь и нарушители становятся все более изобретательными. Суперкары по заниженной стоимости, мотоциклы под видом запчастей, старинные монеты, пневматические винтовки и даже живых варанов – что только не пытались незаконно ввезти в нашу страну.

Павел Новик, главный инспектор отдела проведения операций таможенного контроля таможенного поста «Привалка»:

Согласно товаросопроводительным документам, в грузовом помещении транспортного средства перемещалась одежда. В ходе таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что помимо заявленных в товаросопроводительных документах одежды перемещалась также не заявленная в товаросопроводительных документах обувь на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

А вот во время сканирования микроавтобуса на мониторе в 3D-изображении инспектор замечает очертания предмета, похожего на вазу. Надо проверить, вдруг это похищенная культурная ценность или незаконная перевозка эксклюзива.





Это, видимо, бытовая все-таки. Она по весу. Вот тут даже на днище имеются такие неровности, подтеки краски тоже на внутренней поверхности. То есть такая она, видимо, общего назначения. И скорее всего, что, возможно, не представляет ценности культурной.





Если у таможенников возникают хоть какие-то сомнения, предмет отправляют на экспертизу. А бывает, опытный сотрудник с ходу подозревает обман, необходимо лишь засучить рукава и подсчитать.

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