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«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?

25 сентября 2022 17:15
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Новости Беларуси. Когда ЕС ввел запрет на въезд белорусских грузовиков, нашим специалистам пришлось оперативно реагировать. Пандемия, миграционный кризис, итальянские забастовки польских стражей границы, гибридная война – это настоящее испытание на прочность. Как отметил глава государства на встрече с председателем ГТК, таможня – на переднем рубеже, на страже экономической безопасности страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как идет контроль за выполнением мероприятий антисанкционного характера, что с совершенствованием инфраструктуры на пунктах пропуска и таможенных технологий – этими вопросами интересовался Президент. В целом, работа выстроена. Все вопросы оперативно решаются. Есть еще один повод вспомнить о работе белорусских таможенников. На неделе они отметили свой профессиональный праздник. Этот год был крайне непростой. Но никуда не делись и основные функции этой службы.

Галина Буро отправилась на западные рубежи нашей страны, чтобы узнать, кому таможня дает добро, а для кого въезд запрещен.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-1

Давай, зайчик. Супер, да! Молодец!

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-4

Немецкой овчарке по кличке Икар 3 года. И ее нос один из лучших в таможне. Наркотики и взрывчатку учует на раз. Кинолог Наталья Евлошевич уже сбилась со счета, сколько нарушителей вычислил Икар. Говорит, даже техника может подвести, а нос собаки не обманешь. В автобусе на бутерброды и печенье в сумках туристов не отвлекается, для овчарки главное – выполнить команду хозяйки.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-7

Наталья Евлошевич, старший инспектор кинологического отдела Гродненской региональной таможни:
Молодой человек в кошельке перемещал марихуану, и, собственно, сам Икар нам показал своим поведением – по поведению стало понятно, что молодой человек может перемещать какое-либо запрещенное вещество. После чего были проведены дальнейшие проверочные мероприятия. И обнаружено, да, в кошельке он перемещает марихуану.

Экстренный выезд на границу тоже про них. Прежде чем из-за подозрений разбирать автомобиль, собака должна подтвердить «запрещенку». А бывает достаточно и электронных помощников. Пункт пропуска «Привалка», белорусско-литовская граница.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-10

Смотрите, инспектор протирает руль специальной салфеткой. И тут же делает тест на детекторе по обнаружению следов различных веществ. Объясняем на пальцах.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-13

Галина Буро, корреспондент:
Журналисты любят все проверять на себе. Поэтому решили испытать этот детектор. Давайте. Это быстро будет?
– Да, буквально пару секунд.
– Что-то волнительно.
– Все, проходите, у вас ничего нет.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-16

Павел Шахов, главный инспектор отдела таможенных операций и контроля №4 таможенного поста «Брузги»:
Он выдает наиболее распространенные виды наркотиков – это каннабис или амфетамин и взрывчатые вещества от тротила, гексогена и так далее.

Детекторы, камеры, сканеры. Такие гаджеты на таможне – требование времени. Ведь и нарушители становятся все более изобретательными. Суперкары по заниженной стоимости, мотоциклы под видом запчастей, старинные монеты, пневматические винтовки и даже живых варанов – что только не пытались незаконно ввезти в нашу страну.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-19

Павел Новик, главный инспектор отдела проведения операций таможенного контроля таможенного поста «Привалка»:
Согласно товаросопроводительным документам, в грузовом помещении транспортного средства перемещалась одежда. В ходе таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса было выявлено, что помимо заявленных в товаросопроводительных документах одежды перемещалась также не заявленная в товаросопроводительных документах обувь на общую сумму свыше 360 тысяч рублей.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-22

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-24

А вот во время сканирования микроавтобуса на мониторе в 3D-изображении инспектор замечает очертания предмета, похожего на вазу. Надо проверить, вдруг это похищенная культурная ценность или незаконная перевозка эксклюзива.

Это, видимо, бытовая все-таки. Она по весу. Вот тут даже на днище имеются такие неровности, подтеки краски тоже на внутренней поверхности. То есть такая она, видимо, общего назначения. И скорее всего, что, возможно, не представляет ценности культурной.

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-27



Если у таможенников возникают хоть какие-то сомнения, предмет отправляют на экспертизу. А бывает, опытный сотрудник с  ходу подозревает обман, необходимо лишь засучить рукава и подсчитать.

На таможне отмечают рост правонарушений. Как геополитика влияет на преступность в Беларуси?

«В кошельке перемещал марихуану». Как служебная собака помогла вычислить преступника на таможне?-30

В сентябре в пункте пропуска «Привалка» выявили крупную партию незадекларированных товаров: авто- и мотозапчасти, игрушки, мобильники, люстры – стоимость более миллиона рублей. Украинский перевозчик хотел схитрить – перевезти больше предметов, чем заявил. Теперь ему грозит внушительный штраф.

# Таможня Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Галина Буро # Наталья Евлошевич # Павел Шахов # Павел Новик # Фотофакт

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