«Их цель прежде всего посеять панику». Тертель прокомментировал удары беспилотниками по Москве
Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со стороны США и отдельных европейских стран давление только усиливается. Попытки разжигания новых конфликтов, провокации, информационные атаки и экономический шантаж – реальность последних лет. Ситуация требует максимальной собранности, прежде всего от силового блока. И противостоять вызовам и угрозам можно только в тесном взаимодействии.
Алена Сырова продолжит.
Без ложной скромности пример такого образцового взаимодействия – Союзное государство. В нынешних обстоятельствах друг без друга нам было бы сложнее. Издержек и последствий могло бы быть больше, не обменивайся мы информацией. Глава белорусского КГБ приводит факты.
Лукашенко: «Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию». Как фейки используют в борьбе за власть?
Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Мы эту работу проводим, владеем информацией, сказал бы так: даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам определенные моменты, передаем и добываем определенную информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации. Тема закрытая, поэтому я не скажу, но она связана со многими вопросами. Что касается беспилотников, тема очень непростая. Если мы берем составляющую нанесение этих ударов по Москве, а таких попыток гораздо больше, то их цель прежде всего посеять панику, цель прежде всего информационная, показать уязвимость. К сожалению, мы констатируем, что уровень эскалации растет. И мы к этому готовимся как спецслужба. Смею заверить наших граждан, что Президент нам ставит задачи четко, по существу, глубоко. Мы действуем решительно. В этом году исполняется 80 лет известной организации СМЕРШ. КГБ Беларуси работает как СМЕРШ.
Каждое государство исходя из понимания ситуации и из необходимости, конечно, предпринимает определенные меры. Некоторое время назад глава белорусского КГБ заявлял о том, что вместе с Президентом приняты решения об усилении контрразведывательных мер и проведении определенных мероприятий. Тогда многие гадали, что за они. Сегодня мы видим их по всему периметру. На госгранице – усиление.
Иван Тертель:
Мы получаем информацию о том, что есть реальные планы. Это прежде всего у тех лиц, которые сформированы в различные боевые группы на территории Украины, Польши, Литвы, Чехии, некоторых других государств. Планируют совершение терактов на нашей территории. Вот этот барьер – только одно из составляющих, позволяющее нам осуществлять определенную фильтрацию этого контингента и не допускать их на нашу территорию. Все наши недоброжелатели в настоящее время, сконцентрированные за рубежом, опираются на составляющую тех беглых, которые находятся в Вильнюсе, Варшаве. Совсем недавно они запросили только на ближайшее время 230-250 миллионов на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь. Я бы, пользуясь случаем, советовал бы фискальным и контрольным органам США, Польши, Литвы, Германии и некоторых других очень внимательно посмотреть на вопросы финансирования из бюджетов фондов, которые являются прокладкой для финансирования подрывной деятельности в Республике Беларусь. Вокруг них сложилась целая прослойка людей, которые профессионально занимаются отмыванием денег. Это, наверное, тоже предмет оценки правоохранительных структур этих государств. Мы готовы противодействовать угрозам совместно в том числе с нашими друзьями из стран СНГ.