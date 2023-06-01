«Их цель прежде всего посеять панику». Тертель прокомментировал удары беспилотниками по Москве

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со стороны США и отдельных европейских стран давление только усиливается. Попытки разжигания новых конфликтов, провокации, информационные атаки и экономический шантаж – реальность последних лет. Ситуация требует максимальной собранности, прежде всего от силового блока. И противостоять вызовам и угрозам можно только в тесном взаимодействии. Алена Сырова продолжит.

Без ложной скромности пример такого образцового взаимодействия – Союзное государство. В нынешних обстоятельствах друг без друга нам было бы сложнее. Издержек и последствий могло бы быть больше, не обменивайся мы информацией. Глава белорусского КГБ приводит факты. Лукашенко: «Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию». Как фейки используют в борьбе за власть?

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы эту работу проводим, владеем информацией, сказал бы так: даже подсказываем нашим российским друзьям и коллегам определенные моменты, передаем и добываем определенную информацию. Сегодня в благодарность (не буду раскрывать, за что) ряд офицеров нашей внешней разведки будут награждены наградами Российской Федерации. Тема закрытая, поэтому я не скажу, но она связана со многими вопросами. Что касается беспилотников, тема очень непростая. Если мы берем составляющую нанесение этих ударов по Москве, а таких попыток гораздо больше, то их цель прежде всего посеять панику, цель прежде всего информационная, показать уязвимость. К сожалению, мы констатируем, что уровень эскалации растет. И мы к этому готовимся как спецслужба. Смею заверить наших граждан, что Президент нам ставит задачи четко, по существу, глубоко. Мы действуем решительно. В этом году исполняется 80 лет известной организации СМЕРШ. КГБ Беларуси работает как СМЕРШ.