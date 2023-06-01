Лукашенко: «Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию». Как фейки используют в борьбе за власть?

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент приводит факты, о которых главы спецслужб, конечно, знают. Но не менее важным, чем добыть информацию, является то, какие выводы из знаний делают люди, которые влияют на происходящее. Потому так внимательно присутствующие слушали Александра Лукашенко. Он ведь еще и довольно прямо, без лишнего политеса, объясняет что к чему. Мы прекрасно понимаем, видим на сопределе все тенденции, которые могут выстрелить. И наша задача – не быть застигнутыми врасплох.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы определили Польшу главной опорой НАТО в Европе. Но, благо (не хочу этому радоваться, но и печалиться нечего), не только на наших границах с Польшей возникают проблемы – у них уже сильная стычка с Германией на той границе. По-моему, поляки, не имея на то оснований, начинают ворочаться, как слон в посудной лавке. Но это их проблема. Из основных угроз не только военные, но прежде всего информационно-психологические. А что? Без прямой интервенции, без крови на руках можно переворачивать целые страны, устанавливать там свои порядки.