Лукашенко: «Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию». Как фейки используют в борьбе за власть?
Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент приводит факты, о которых главы спецслужб, конечно, знают. Но не менее важным, чем добыть информацию, является то, какие выводы из знаний делают люди, которые влияют на происходящее. Потому так внимательно присутствующие слушали Александра Лукашенко. Он ведь еще и довольно прямо, без лишнего политеса, объясняет что к чему. Мы прекрасно понимаем, видим на сопределе все тенденции, которые могут выстрелить. И наша задача – не быть застигнутыми врасплох.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Американцы определили Польшу главной опорой НАТО в Европе. Но, благо (не хочу этому радоваться, но и печалиться нечего), не только на наших границах с Польшей возникают проблемы – у них уже сильная стычка с Германией на той границе. По-моему, поляки, не имея на то оснований, начинают ворочаться, как слон в посудной лавке. Но это их проблема.
Из основных угроз не только военные, но прежде всего информационно-психологические. А что? Без прямой интервенции, без крови на руках можно переворачивать целые страны, устанавливать там свои порядки.
Александр Лукашенко:
Под фейки порой подводятся и опасные, агрессивные действия. Возьмите атаки дронов на Российскую Федерацию. Что, это в военном отношении что-то значит? Практически ничего. А вот под фейк это подставить – вроде и проходит. И в России, и у нас, еще где-то начинают обсуждать: ах-ах-ах. Поэтому информационно-психологическая война – это основа, а под нее подводят все: и экономику, и научно-техническое сотрудничество, и интернет, и даже вооруженные провокации. Цель таких действий (как я уже сказал) – подрыв авторитета наших государств.
И от таких атак не застраховано ни одно государства мира, Президент Беларуси, предостерегает тех, кто расслабился и уверен в обратном.
Александр Лукашенко:
Свое маниакальное стремление не допустить создания многополярного мира они прикрывают лозунгом борьбы за «демократию». Под этим лозунгом западные элиты сделают все, чтобы сорвать любые наши интеграционные процессы и принудить наши государства к отказу от партнерских отношений, а также искусственно создать точки напряженности на пространстве Содружества Независимых Государств и вокруг него. Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, – зря.
Читайте также:
Лукашенко о выходе Молдовы из СНГ: газ был по 200 долларов, а сейчас пусть покупают по 1200. Ну что, сделали лучше?
Лукашенко: Запад хочет какой-то паузы в Украине. Для чего – чтобы выборы провести!
Лукашенко – главам спецслужб СНГ: «Я вас прошу повлиять на политику внутри страны, чтобы мы не разбежались»