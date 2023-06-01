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Лукашенко: Запад хочет какой-то паузы в Украине. Для чего – чтобы выборы провести!

01 июня 2023 18:59
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Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – это экономика и жизнь людей. Демократичнейший из возможных девизов звучит в центре последней диктатуры Европы. Вдумайтесь, в такие времена живем, когда становится очевидным, кто и в чьих интересах работает.

Лукашенко: Запад хочет какой-то паузы в Украине. Для чего – чтобы выборы провести!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Запад и американцы хотят какой-то паузы в Украине, чтобы прекратилась там стрельба и прочее. Для чего чтобы выборы провести. Пускай садятся за стол переговоров, и надо договариваться, чтобы прекратить войну. А не искать какие-то лазейки, чтобы на какой-то период затихариться, а потом снова начать. Но мы это уже много раз проходили. Нас на это не купишь. Но военно-политическая обстановка вокруг нашего содружества все более обостряется. И она будет обостряться. И нам надо понимать, что, видя, что мы здесь заколебались или еще что-то, крупные игроки вокруг нас России, Беларуси, центральноазиатских государств будут потихоньку пытаться нас растащить. И по-хорошему, и по-плохому. Мы этого, мужики, не должны допустить. Это моя железная точка зрения. Я это уже нутром чую, все-таки не первый год работаю президентом.

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# СНГ # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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