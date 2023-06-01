Лукашенко: Запад хочет какой-то паузы в Украине. Для чего – чтобы выборы провести!

Нарастающая милитаризация стран НАТО, концентрация войск по периметру границ СНГ, информационная монополия Запада. Военно-политическая обстановка вокруг Содружества обостряется – об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное – это экономика и жизнь людей. Демократичнейший из возможных девизов звучит в центре последней диктатуры Европы. Вдумайтесь, в такие времена живем, когда становится очевидным, кто и в чьих интересах работает.