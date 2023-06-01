«1 600 мест в смену». Как детские оздоровительные лагеря готовы к летнему сезону?

1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

За время летних каникул оздоровятся более 400 тысяч детей. Все ли желающие смогут попасть на оздоровление? Эта цифра больше или меньше, чем была в 2022 году?

Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Цифру вы назвали – это по республике. Наталья Надольская:

Да. Валерий Нафранович:

Я же представляю город Минск и скажу так, что мы с каждым годом увеличиваем количество детей, которых принимаем на оздоровление. Мы сохранили… Скажу так, что в любом случае мы упомянули о дневных лагерях, в которых в этом году планируется более 32 тысяч детей оздоровить, но наибольшим спросом, конечно, пользуются загородные оздоровительные лагеря, которые у нас работают в течение 18 дней. В 2023 году мы впервые треть наших лагерей города Минска, а их 31, переводим – будут работать в пятисменном режиме.