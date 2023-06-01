«1 600 мест в смену». Как детские оздоровительные лагеря готовы к летнему сезону?
1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей. Начало лета дети воспринимают с восторгом, а взрослые с некоторой озабоченностью – первый день каникул. О том, как летом организовать досуг ребенка и чем его занять, сделав этот отдых безопасным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
За время летних каникул оздоровятся более 400 тысяч детей. Все ли желающие смогут попасть на оздоровление? Эта цифра больше или меньше, чем была в 2022 году?
Валерий Нафранович, начальник представительства Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Цифру вы назвали – это по республике.
Наталья Надольская:
Да.
Валерий Нафранович:
Я же представляю город Минск и скажу так, что мы с каждым годом увеличиваем количество детей, которых принимаем на оздоровление. Мы сохранили… Скажу так, что в любом случае мы упомянули о дневных лагерях, в которых в этом году планируется более 32 тысяч детей оздоровить, но наибольшим спросом, конечно, пользуются загородные оздоровительные лагеря, которые у нас работают в течение 18 дней. В 2023 году мы впервые треть наших лагерей города Минска, а их 31, переводим – будут работать в пятисменном режиме.
Наталья Надольская:
Было сколько, четыре?
Валерий Нафранович:
Четыре, три смены. Мы переводим треть лагерей – в пятисменном режиме будут работать. С 27 мая начали работу уже 14 оздоровительных лагерей. Я скажу, что действительно спрос велик. Уже где-то в марте-апреле практически места во все наши лагеря были забронированы. Даже в такой, как я называю, оздоровительный холдинг «Горизонт», в котором, вдумайтесь в эти цифры, 1 600 мест в смену. Есть лагеря 100, 200 детей, здесь 1 600. Когда движется 36 автобусов в сторону Радошковичей, представляете, какое это зрелище? Отмечу, что в этом году прошла приемка оздоровительных лагерей, и как никогда качественная подготовка именно ощущалась. Потому что практически с первого раза приняты были все оздоровительные лагеря. Потому что собственники оздоровительных лагерей, которые в этом году выделили более 5 миллионов рублей на подготовку, и городской бюджет 2 миллиона выделил на подготовку лагерей, 122 тысячи из республиканского бюджета. Это совокупный подход, взаимодействие и помощь такая дает действительно результат. Действительно наши оздоровительные лагеря города Минска востребованы и пользуются спросом.
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