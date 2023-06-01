Лукашенко: «У нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим»

Александр Лукашенко приводит пример Казахстана, речь о событиях начала 2022 года. Да, там имели место и внутренние столкновения интересов, но не стоит забывать, что в такие моменты всегда есть желающие подлить масла в огонь. Благо, в тот раз их опередили коллективные силы ОДКБ. Единым фронтом выступившие помощниками казахстанским силовикам и давшие возможность погасить конфликт. Это наш успех, но надо понимать, оппоненты не оставляют идеи разделить союзников и властвовать над ними. Беларусь одну волну такого наката пережила в 2020-м, сейчас мы готовимся к новым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ставятся прямые задачи совершения терактов на территории Беларуси. Больше ни под что деньги не дают, только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание, это касается всех наших государств и руководителей спецслужб, которые здесь присутствуют. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим. Вам хорошо известно, в той или иной степени угрозы касаются в том числе и вас. Поводов для провокаций и давления не допускайте. Любые действия и решения государств Содружества, не соответствующие ожиданиям Запада, могут стать поводом для обвинений и санкций. Ваша роль в этой ситуации многократно возрастает.

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