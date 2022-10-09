«Игры с огнём чаще всего приводят к пожару». Будет ли ядерная война и насколько мы близки к этому?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Впервые со времен холодной войны в мире вновь заговорили об угрозе ядерной войны. Ведь риски такого развития событий и правда возросли. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами показали реальность и последствия применения ядерного оружия. А Соединенные Штаты как страна, которая единственная в мире применила его, создала этим прецедент. И теперь активно использует его для устрашения и достижения своих целей.

Владимир Путин, президент России:

В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия. Об угрозе ядерной войны заявил и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Беспрецедентный уровень напряженности и недоверия, влекущий за собой рост рисков военной конфронтации, делает ядерное оружие и угрозу его применения почти столь же реальными, как и 70 с лишним лет назад. Следует активизировать диалог между странами, обладающими ядерным оружием, в целях придания процессу ядерного разоружения многостороннего и необратимого характера. Однако вряд ли такой сценарий устроит Запад и США. Америка давно дала понять, что ее интересует мир только по ее правилам и с ее порядками. И если для этого нужно развязать ядерную войну, то цель оправдывает средства.

Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности:

Мы чувствуем, что прямо сейчас у нас есть возможность эффективно сдерживать любые непредвиденные обстоятельства и реагировать на них, а также выполнять то, что сегодня решительно подчеркнул президент Байден, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО.

Как показывает история, речь редко идет о защите своих территорий. Взять колонизацию индейцев или бесконечные войны – Югославия, Ливия, Сирия, Афганистан. Каждый раз США фабриковали скандалы и заговоры из политических соображений и ради своей выгоды. Штаты всегда использовали силу для запугивания и навязывания определенного мышления другим странам. Ничего не изменилось и сейчас. Просто у них сменилась цель. Это отметил и Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка (порой больше) американских транспортных самолетов. Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, чтобы подобраться ближе к своему главному конкуренту – Китаю. Одновременно усилить зависимость Европейского союза от Соединенных Штатов. Если, увидите, не пойдут навстречу США, Евросоюз Америка разрушит.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон уже начал прорабатывать предварительные шаги на случай возможности применения Россией ядерного оружия. Что это за шаги, конечно же, умолчали. Однако один пункт из ядерной доктрины Штатов может поставить все на свои места. В документе говорится о том, что США необходимо сделать так, чтобы потенциальные противники полностью осознавали последствия применения первыми ядерного оружия.